После дополнительных переговоров с украинской стороной, в частности с министром аграрной политики Украины Николаем Сольским, власти Молдовы отказались от ограничений на импорт зерновых из Украины, аналогичных тем, которые ввели ряд европейских стран после провальных переговоров с украинским правительством.

В Минагрополитики подчеркнули, что в этих переговорах важную роль сыграл и президент Владимир Зеленский, и премьер-министр Денис Шмыгаль, и министр экономики Юлия Свириденко.

“Введение ограничений на импорт ничего бы не решило. Это не привело бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости. Это решение дало бы нулевой результат”, – заявил министр сельского хозяйства Республики Молдова Владимир Боля.

По его словам, наоборот, Украина ввела бы ограничения на ввоз молдавской продукции, "и тогда многое было бы потеряно".

Отметим, что несколько дней до этого Николай Сольский в ходе рабочего визита в Кишинев выразил несогласие с решением Молдовы ограничить импорт из Украины зерновых и масличных культур. Соответствующее заявление он сделал во время встречи со своим молдавским коллегой Владимиром Боля.

“Министр отправился в Молдову после заявлений молдавской стороны о намерении временно принять меры по импорту зерновых и масличных культур из Украины, как это ранее сделали некоторые страны ЕС. Николай Сольский выразил несогласие с подобным решением со стороны Молдовы. Он также подчеркнул, что непонятны основания для подобного решения, поскольку Украина не импортирует эти культуры в Республику Молдова”, - говорится в сообщении Минагрополитики по этому поводу.

Напомним, что запрет на экспорт украинской агропродукции ранее ввел ряд стран Европейского союза. Произошло это в результате провальных переговоров с западными партнерами с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как сообщали СМИ, из-за бездействия Дениса Шмыгаля в переговорах с соседними странами, заблокировавшими экспорт отечественного продовольствия, и Евросоюзом, будущее украинского агросектора поставлено под угрозу. Все решения о дальнейших запретах и ограничениях принимаются без участия Украины, а замена национальных решений о запрете импорта и ограниченном транзите решением на уровне ЕС только усугубляет ситуацию для украинских фермеров.