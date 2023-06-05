ЄС послабив заборону на імпорт українського зерна до п'яти країн, але скасувати обіцяє лише 15 вересня

Європейський союз поступово скасує до 15 вересня цього року виняткові та тимчасові превентивні заходи, вжиті 2 травня щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до п'яти країн. Як ідеться у повідомленні Європейської комісії, обсяг цих обмежень наразі скорочується з 17 до 6 тарифних позицій.

"Ці заходи, як і раніше, необхідні протягом обмеженого періоду часу, враховуючи виняткові обставини серйозних вузьких місць у логістиці та обмежених потужностей для зберігання зерна напередодні сезону збирання врожаю в п'яти державах-членах ЄС", - зазначають у європейському уряді.

Там зазначають, що відповідно до домовленості було створено спільну платформу для координації зусиль Єврокомісії, Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини, а також України щодо покращення торгових потоків між ЄС та Україною, включаючи транзит сільськогосподарської продукції визначеними коридорами.

Перша нарада у рамках цієї координаційної платформи відбулася на технічному рівні 2 червня. На політичному рівні цим процесом керує віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Зазначається, що поетапна відмова від обмежень, запроваджених для п'яти країн щодо українського агроекспорту, дозволить покращити реалізацію ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" (Solidarity Lanes), і це моніторитиметься згаданою координаційною платформою сприяння експорту.

"У разі ж якщо транзиту українських товарів перешкоджатимуть невиправдано обтяжливі вимоги в одній чи кількох із п'яти країнах-членів, Єврокомісія проводитиме перегляд того, чи зберігаються суттєві умови для запровадження цих превентивних заходів", - йдеться також у повідомленні.

При цьому в ЄК вказують, що напередодні було продовжено на рік зупинення дії всіх імпортних мит, квот та заходів торговельного захисту щодо українського експорту до ЄС, які залишилися після введення зони вільної торгівлі.

Там наголошують, що таке рішення є "сильним свідченням незмінної підтримки України з боку ЄС, яке допоможе полегшити складну ситуацію, в якій опинилися українські виробники та експортери" через військову агресію Росії. Тимчасовий же виняток для експорту Україною пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до п'яти країн не стосується інших країн союзу чи транзиту через них до інших країн ЄС чи всіх інших країн.

Нагадаємо, що Єврокомісія після досягнення 28 квітня домовленостей із Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною оголосила 2 травня про введення тимчасових заходів щодо імпорту згаданих категорій агропродукції з України за умови скасування цими країнами національних заходів щодо неї. Обмеження були запроваджені після скарг цих країн на те, що надлишок українського зерна на ринку знижує ціни на місцеву сільгосппродукцію, що впливає на доходи місцевих фермерів.

Термін введеної заборони спливав 5 червня, але єврокомісар з питань сільського господарства ЄС Януш Войцеховський заявив, що наполягатиме на продовженні обмежень імпорту зерна з України до п'яти перерахованих країн щонайменше до жовтня. Разом з тим Угорщина просила ЄС продовжити обмеження на імпорт українських зернових та олійних культур щонайменше до кінця 2023 року. Україна ж наполягає на повному скасуванні обмежень.

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