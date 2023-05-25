ЄС продовжив на рік режим безмитної торгівлі з Україною

Рада Євросоюзу 25 травня ухвалила постанову, яка поновлює призупинення всіх мит, квот і заходів торгового захисту на український експорт до країн ЄС ще на рік - до червня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Ради.

В ЄС підкреслили, що таким чином демонструють свою непохитну політичну та економічну підтримку України на тлі війни з РФ. Ці заходи, як очікують в Раді, допоможуть Києву зберегти стабільність торговельних відносин з ЄС і підтримувати економіку в умовах воєнного стану.

Ухвалена постанова діятиме протягом року та передбачає наступне:

Призупинення застосування тарифів до фруктів та овочів, що підпадають під систему вхідних цін, а також сільськогосподарської непереробленої та переробленої продукції, що підпадає під дію тарифно-квотних обмежень. Антидемпінгові мита на імпортні товари походженням з України. Застосування єдиних правил імпорту щодо імпорту, що походить з України.

"Неспровокована та невиправдана загарбницька війна Росії проти України мала руйнівний вплив на економіку країни. Оновлені автономні торговельні заходи однозначно підтримають Україну і водночас вони нададуть ЄС можливість захистити, якщо необхідно, внутрішній ринок від значного збільшення імпорту деяких сільськогосподарських продуктів", — прокоментував міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл.

Нагадаємо, спочатку позитивне рішення щодо продовження скасування ввізного мита на український експорт до Європейського Союзу терміном на один рік для підтримки економіки країни прийняв комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі. Згодом - комітет постійних представників ЄС на рівні послів (Coreper).

Разом з тим зберігається заборона на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Але через це рішення країни, які запровадили односторонні обмеження, скасували заборони - окрім Угорщини.

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