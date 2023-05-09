Зеленський хоче, щоб рішення щодо торгівлі з Україною не ухвалювалися без консультацій із нею

Країнам-сусідам України та державам Європейського Союзу слід утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі з нею без відповідних консультацій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми обговорили (з президенткою Єврокомісії, – ред.) ситуацію щодо експорту нашої аграрної продукції. У нас є спільна згода щодо нашого українського внеску у глобальну продовольчу безпеку… На жаль, ми зіткнулися з проблемами в тому, в чому й надалі мали б бути сильні прояви солідарності… Жорстокі під час війни протекціоністські заходи (щодо торгівлі, – ред.) наших сусідів не можуть не розчаровувати", – висловився Зеленський.

За його словами, обмеження українського експорту наразі неприпустимі, адже вони посилюють можливості агресора. Тому президент запропонував створити консультативну групу із сусідніми країнами та державами ЄС з метою моніторингу проблемних питань у сфері торгівлі.

"Ми пропонуємо заснувати консультативну групу для моніторингу відповідних проблемних питань та утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі без консультацій з Україною", – сказав він.

Також Зеленський зазначив, що очікує від Європейського Союзу сильних рішень та якнайшвидшого зняття всіх торговельних обмежень.

Своєю чергою очільниця Єврокомісії підтвердила перспективу створення консультативної групи щодо експорту продукції з України, зокрема, українського зерна.

"Тема зерна – це складна ситуація. І нам потрібно шукати, як її вирішити. Пріоритетом є зараз те, щоб транзит зерна йшов зараз безперешкодно за найнижчою можливою ціною з України до ЄС. І це потребує тісної співпраці всіх зацікавлених сторін, тому ми створимо спільну координаційну платформу, у рамках якої забезпечимо наші елементи солідарності повним функціонуванням", – сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, кілька країн ЄС спершу самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн Європейського Союзу протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

Пізніше ввезення низки товарів до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини було заборонено на рівні Єврокомісії. Під обмеження потрапили пшениця, кукурудза, ріпака та насіння соняшника українського походження. Транзит продовольства через ці країни зберігся.

Обмежити імпорт зернових та олійних культур із України хоче запровадити й Молдова.