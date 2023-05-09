Зеленский хочет, чтобы решения по торговле с Украиной не принимались без консультаций с ней

Странам-соседям Украины и государствам Европейского Союза следует воздержаться от любых решений по торговле с ней без консультаций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы обсудили (с президентом Еврокомиссии, – ред.) ситуацию по экспорту нашей аграрной продукции. У нас есть общее согласие относительно нашего украинского вклада в глобальную продовольственную безопасность… К сожалению, мы столкнулись с проблемами в том, в чем и дальше должны быть сильные проявления солидарности… Жестокие во время войны протекционистские мероприятия (касательно торговли, – ред.) наших соседей не могут не разочаровывать", – высказался Зеленский.

По его словам, ограничения украинского экспорта сейчас недопустимы, ведь они усиливают возможности агрессора. Поэтому президент предложил создать консультативную группу с соседними странами и государствами ЕС с целью мониторинга проблемных вопросов в сфере торговли.

"Мы предлагаем учредить консультативную группу для мониторинга соответствующих проблемных вопросов и воздержаться от любых решений по торговле без консультаций с Украиной", – сказал он.

Также Зеленский отметил, что ожидает от Европейского Союза сильных решений и скорейшего снятия всех торговых ограничений.

В свою очередь глава Еврокомиссии подтвердила перспективу создания консультативной группы по экспорту продукции из Украины, в частности, украинского зерна.

"Тема зерна – это сложная ситуация. И нам нужно искать, как ее решить. Приоритетом сейчас является то, чтобы транзит зерна шел сейчас беспрепятственно по самой низкой возможной цене из Украины в ЕС. И это требует тесного сотрудничества всех заинтересованных сторон, поэтому мы создадим совместное сотрудничество. координационная платформа, в рамках которой обеспечим наши элементы солидарности полным функционированием", – сказала фон дер Ляйен.

Напомним, несколько стран ЕС сначала самостоятельно решили приостановить импорт некоторых украинских продовольственных товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран Европейского Союза протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов.

Позднее ввоз ряда товаров в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию был запрещен на уровне Еврокомиссии. Под ограничения попали пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения. Транзит продовольствия через эти страны сохранился.

Ограничить импорт зерновых и масличных культур из Украины хочет ввести и Молдова.