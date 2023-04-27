Комітет Європарламенту підтримав скасування мит для української продукції ще на один рік

Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту погодив продовження ще на рік скасування дії ввізних мит ЄС на український експорт з метою підтримки української економіки в умовах російської агресії.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

"Члени Комітету з міжнародної торгівлі ухвалили пропозиції поновити призупинення увізних мит, антидемпінгових тарифів та захисних заходів для українського експорту ще на один рік, на фоні агресивної війни РФ, яка підриває спроможності України у торгівлі з рештою світу", – йдеться у повідомленні.

Цей документ був підтриманий більшістю голосів: "за" проголосували 27 європейських політиків, 1 – "проти", 7 – утрималися.

Зазначається, що призупинення мита стосується фруктів і овочів, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, на які поширюється дія тарифних квот.

Українські промислові товари не обкладають митами з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, тому вони не включені в нову пропозицію.

Документ має бути підтриманий євродепутатами під час пленарної сесії 8-11 травня і вступить в дію наступного дня після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

Дія чинного рішення про призупинення мит для українського експорту до ЄС спливає 5 червня 2023 року.

Зауважимо, за даними Єврокомісії, ЄС є найбільшим торговим партнером України, на частку якого припадає 39,5% її торгівлі у 2021 році. Україна є 15-м найбільшим торговим партнером ЄС, на яку припадає близько 1,2% загальної торгівлі ЄС.

Нагадаємо, п’ятьом країнам ЄС, які борються з надмірним імпортом сільськогосподарської продукції з України, Єврокомісія запропонувала пакет фінансової підтримки на 100 млн євро, але за умови скасування своїх односторонніх заборон.