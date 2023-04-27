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Економіка
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Комітет Європарламенту підтримав скасування мит для української продукції ще на один рік

Комітет Європарламенту підтримав скасування мит для української продукції ще на один рік
Комітет Європарламенту дав «зелене світло» на скасування мит для українського експорту. Фото: Вікіпедія

Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту погодив продовження ще на рік скасування дії ввізних мит ЄС на український експорт з метою підтримки української економіки в умовах російської агресії. 

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

"Члени Комітету з міжнародної торгівлі ухвалили пропозиції поновити призупинення увізних мит, антидемпінгових тарифів та захисних заходів для українського експорту  ще на один рік, на фоні агресивної війни РФ, яка підриває спроможності України у торгівлі з рештою світу", – йдеться у повідомленні. 

Цей документ був підтриманий більшістю голосів: "за" проголосували 27 європейських політиків, 1 – "проти", 7 – утрималися. 

Зазначається, що призупинення мита стосується фруктів і овочів, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, на які поширюється дія тарифних квот. 

Українські промислові товари не обкладають митами з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, тому вони не включені в нову пропозицію.

Документ має бути підтриманий євродепутатами під час пленарної сесії 8-11 травня і вступить в дію наступного дня після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

Дія чинного рішення про призупинення мит для українського експорту до ЄС спливає 5 червня 2023 року.

Зауважимо, за даними Єврокомісії, ЄС є найбільшим торговим партнером України, на частку якого припадає 39,5% її торгівлі у 2021 році. Україна є 15-м найбільшим торговим партнером ЄС, на яку припадає близько 1,2% загальної торгівлі ЄС.

Нагадаємо, п’ятьом країнам ЄС, які борються з надмірним імпортом сільськогосподарської продукції з України, Єврокомісія запропонувала пакет фінансової підтримки на 100 млн євро, але за умови скасування своїх односторонніх заборон.

Автор:
Світлана Манько