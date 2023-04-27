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Комитет Европарламента поддержал отмену пошлин для украинской продукции еще на один год
Комитет по международной торговле Европейского парламента согласовал продление еще на год отмены действия ввозных пошлин ЕС на украинский экспорт с целью поддержки украинской экономики в условиях российской агрессии.
Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
"Члены Комитета по международной торговле приняли предложения возобновить приостановку ввозных пошлин, антидемпинговых тарифов и защитных мер для украинского экспорта еще на один год, на фоне агрессивной войны РФ, которая подрывает возможности Украины в торговле с остальным миром", – говорится в сообщении.
Этот документ был поддержан большинством голосов: "за" проголосовали 27 европейских политиков, 1 – "против", 7 – воздержались.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Приостановка пошлины касается фруктов и овощей, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, на которые распространяется действие тарифных квот.
Украинские промышленные товары не облагаются пошлинами с 1 января 2023 года в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, поэтому они не включены в новое предложение.
Документ должен быть поддержан евродепутатами на пленарной сессии 8-11 мая и вступит в действие на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС.
Действие действующего решения о приостановлении пошлин для украинского экспорта в ЕС истекает 5 июня 2023 года.
По данным Еврокомиссии, ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, на долю которого приходится 39,5% ее торговли в 2021 году. Украина является 15 крупнейшим торговым партнером ЕС, на которую приходится около 1,2% общей торговли ЕС.
Напомним, пяти странам ЕС, которые борются с чрезмерным импортом сельскохозяйственной продукции из Украины, Еврокомиссия предложила пакет финансовой поддержки на 100 млн евро, но при отмене своих односторонних запретов.