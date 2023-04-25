Еврокомиссия согласилась расширить запрет на импорт из Украины: что добавилось

Еврокомиссия согласилась запретить импорт из Украины подсолнечного масла. Однако транзит этого продукта будет разрешен, заявил министр сельского хозяйства Роберт Телус. До этого в списке запрета было четыре позиции – пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Польша не выйдет из односторонней блокады украинского импорта до тех пор, пока польские условия не будут выполнены, пишет RMF FM.

"Мы не откажемся от наших действий на этом этапе, которые мы предприняли, если мы не получим соответствующих инструментов, которые будут гарантировать, что польский фермер будет в безопасности, когда речь идет о вопросах, связанных с торговлей, поступлением товаров из Украины в Польшу ", – сказал Телус.

Европейская комиссия может согласиться расширить список сельскохозяйственной продукции, запрещенной к импорту, помочь в экспорте зерна или включить другие сельскохозяйственные продукты в процедуру проверки, но предложенная сумма поддержки в 100 миллионов евро не подлежит обсуждению.

В Польше сообщили, что эти средства поступают из кризисного резерва, имеющегося для всех 27 стран, об этом было сложно договориться и этой суммы стране должно хватить до конца года.

Неофициально известно, что из этого фонда польские фермеры получат около 40 миллионов евро. С учетом возможности 200-процентной субсидии из государственного бюджета, это даст в общей сложности 120 миллионов евро.

По словам Телуса, в стране все еще ведутся переговоры о запрещении других продуктов, среди которых мука, мед, сахар, мягкие фрукты (замороженные), яйца, мясо (птица), молоко и молочные продукты, а также яблочный сок.

Как сообщалось, третий раунд переговоров вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса и комиссара по вопросам сельского хозяйства Януша Войцеховского с министрами сельского хозяйства пяти стран, борющихся с чрезмерным импортом сельскохозяйственной продукции из Украины, завершился неудачей.

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" направила официально жалобу в Министерство экономики Украины с запросом начать расследование и принять ответные меры относительно дискриминационных действий некоторых стран ЕС, которые ввели недавно запрет на импорт широкого перечня сельскохозяйственной продукции из Украины.