Єврокомісія погодилася розширити заборону імпорту з України: що додалося

Єврокомісія погодилася заборонити імпорт з України соняшникової олії. Однак транзит цього продукту буде дозволено, заявив міністр сільського господарства Роберт Телус. До цього в списку заборони було чотири позиції – пшениця, кукурудза, ріпак і соняшник.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що Польща не вийде з односторонньої блокади українського імпорту, доки польські умови не будуть виконані, пише RMF FM.

"Ми не відмовимося від наших дій на цьому етапі, які ми вжили, якщо ми не отримаємо відповідних інструментів, які гарантуватимуть, що польський фермер буде в безпеці, коли мова йде про питання, пов’язані з торгівлею, надходженням товарів з України до Польща", - сказав Телус.

Зазначається, що Європейська комісія може погодитися розширити список сільськогосподарської продукції, забороненої до імпорту, допомогти в експорті зерна або включити інші сільськогосподарські продукти в процедуру перевірки, але запропонована сума підтримки в 100 мільйонів євро не підлягає обговоренню.

У Польщі повідомили, що ці кошти надходять із кризового резерву, який є для всіх 27 країн, про це було важко домовитися і цієї суми країні повинно вистачити до кінця року.

Неофіційно відомо, що з цього фонду польські фермери отримають майже 40 мільйонів євро. З урахуванням можливості 200-відсоткової субсидії з державного бюджету, це дасть загалом 120 мільйонів євро.

За словами Телуса, в країні все ще ведуться переговори про заборону інших продуктів, серед яких борошно, мед, цукор, м’які фрукти (заморожені), яйця, м’ясо (птиця), молоко та молочні продукти, а також яблучний сік.

Як повідомлялося, третій раунд переговорів віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса та комісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського з міністрами сільського господарства п'яти країн, які борються з надмірним імпортом сільськогосподарської продукції з України, завершився невдачею.

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" направила офіційно скаргу до Міністерства економіки України із запитом розпочати розслідування та вжити заходів у відповідь щодо дискримінаційних дій деяких країн ЄС, що ввели нещодавно заборону на імпорт широкого переліку сільськогосподарської продукції з України.