Ограничения на импорт украинского зерна в пять стран-соседей могут продлить до октября

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский будет настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины до пяти стран-соседей по меньшей мере до октября.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам Войцеховского, Еврокомиссия еще не согласилась продлить ограничения, но он надеется, что ему "удалось убедить другие страны-члены, что это единственно справедливое решение".

Он отметил, что ограничения на импорт зерна из Украины в ЕС, возможно, придется продлить по меньшей мере до конца октября, несмотря на "безумное сопротивление" со стороны Киева.

Украинская сторона считает неправильным решение ЕС ввести запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в пять стран ЕС, соседствующих с Украиной, и предлагает искать рыночные решения для этой проблемы.

"У нас была встреча со многими министрами и представителями Еврокомиссии. Мы изложили нашу позицию по запрету импорта украинской сельскохозяйственной продукции после 5 июня. Мы против этого, это не хороший путь", - заявил в Брюсселе по итогам встречи министров ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Он подчеркнул, что украинская сторона максимально заинтересована в поиске конструктивного решения проблемы.

"Запрет приведет лишь к увеличению проблем, потому что его попытаются использовать россияне в своих интересах, чтобы спровоцировать ослабление единства в Европе. Этого нельзя допустить. Мы максимально откровенно друг с другом об этом говорим", - подчеркнул украинский чиновник.

Ограничения были введены после жалоб некоторых стран ЕС на то, что переизбыток украинского зерна снижает цены на местную агропродукцию и влияет на доходы фермеров.

ЕС заключил соглашение с Польшей, Венгрией, Словакией, Болгарией и Румынией и разрешил заблокировать импорт зерна из Украины до 5 июня.

Существующие ограничения на украинский аграрный импорт относятся к таким культурам, как семена подсолнечника, кукуруза, пшеница и рапс.

Напомним, 25 мая Совет Евросоюза принял постановление, возобновляющее приостановление всех пошлин, квот и мер торговой защиты на украинский экспорт в страны ЕС еще на год - до июня 2024 года.

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