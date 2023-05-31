- Категория
- Агро
- Дата публикации
-
Ограничения на импорт украинского зерна в пять стран-соседей могут продлить до октября
Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский будет настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины до пяти стран-соседей по меньшей мере до октября.
Об этом сообщает The Guardian.
По словам Войцеховского, Еврокомиссия еще не согласилась продлить ограничения, но он надеется, что ему "удалось убедить другие страны-члены, что это единственно справедливое решение".
Он отметил, что ограничения на импорт зерна из Украины в ЕС, возможно, придется продлить по меньшей мере до конца октября, несмотря на "безумное сопротивление" со стороны Киева.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Украинская сторона считает неправильным решение ЕС ввести запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в пять стран ЕС, соседствующих с Украиной, и предлагает искать рыночные решения для этой проблемы.
"У нас была встреча со многими министрами и представителями Еврокомиссии. Мы изложили нашу позицию по запрету импорта украинской сельскохозяйственной продукции после 5 июня. Мы против этого, это не хороший путь", - заявил в Брюсселе по итогам встречи министров ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.
Он подчеркнул, что украинская сторона максимально заинтересована в поиске конструктивного решения проблемы.
"Запрет приведет лишь к увеличению проблем, потому что его попытаются использовать россияне в своих интересах, чтобы спровоцировать ослабление единства в Европе. Этого нельзя допустить. Мы максимально откровенно друг с другом об этом говорим", - подчеркнул украинский чиновник.
Ограничения были введены после жалоб некоторых стран ЕС на то, что переизбыток украинского зерна снижает цены на местную агропродукцию и влияет на доходы фермеров.
ЕС заключил соглашение с Польшей, Венгрией, Словакией, Болгарией и Румынией и разрешил заблокировать импорт зерна из Украины до 5 июня.
Существующие ограничения на украинский аграрный импорт относятся к таким культурам, как семена подсолнечника, кукуруза, пшеница и рапс.
Напомним, 25 мая Совет Евросоюза принял постановление, возобновляющее приостановление всех пошлин, квот и мер торговой защиты на украинский экспорт в страны ЕС еще на год - до июня 2024 года.
Источник фото: ua.depositphotos.com