Ради зерновой сделки. В Мининфраструктуры допустили транзит российского аммиака через Украину

Украина требует от России и ООН гарантий того, что зерновое соглашение будет работать нормально, если Киев разрешит транзит российского аммиака. Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков, передает Reuters.

Возобновление транзита российского аммиака в одесский порт "Южный", откуда бы экспортировался этот газ, является одним из требований страны-агрессора для продолжения зерновой инициативы.

"Мы сейчас не понимаем – сам аммиакопровод что-то решает или нет? Если это само по себе ничего не решает, то диалога нет. Если это (аммиак) ключевой вопрос, то они, ООН, должны четко сказать, что если аммиакопровод возобновит работу, то у Украины будут такие возможности (нормально экспортировать зерно), и тогда наше высшее политическое руководство будет решать, в наших интересах это или нет", – сказал Васьков.

Зерновое соглашение еще не возобновило полноценную работу после того, как его продлили, и ни одному судну не было разрешено ходить в порт "Южный" с 29 апреля, сообщила ООН на прошлой неделе.

Напомним, 17 мая 2023 года стало известно, что зерновая инициатива, направленная на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, продлена еще на 2 месяца – до 18 июля.

До этого в Москве угрожали выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировке зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, РФ хотела возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

После продолжения инициативы посол Украины в Турции Василий Боднар рассказывал, что зерновое соглашение определяет функционирование коридора из украинских портов в международные, но не предусматривает удовлетворения никаких потребностей России.

В свою очередь Reuters со ссылкой на источник в украинском правительстве писало, что Киев может разрешить транзит российского аммиака при условии, что зерновое соглашение будет расширено, в него включат больше украинских портов и более широкий спектр товаров.