В ООН заявили, что работа "зернового коридора" полностью не возобновилась

Организация Объединенных Наций заявила в пятницу, что соглашение, разрешающее безопасный экспорт зерна и удобрений из украинских черноморских портов, еще не возобновило свою работу в полном объеме.

"Черноморская зерновая инициатива" охватывает три украинских порта, но после продления действия ни одному судну из 29 не было разрешено зайти в порт "Южный", пишет The Guardian.

В сообщении говорится, что в настоящее время ООН и Турция тесно сотрудничают с другими сторонами в целях возобновления полноценных операций и устранения всех препятствий, мешающих и ограничивающих масштаб инициативы.

Отметим, что Украина заявляла о блокировке порта "Южный" еще 21 мая. Тогда на территории порта было расположено более 1,5 млн. тонн агропродукции для 10 стран мира.

В Мининфраструктуре отметили, что блокируя работу порта "Южный", Россия пытается снизить эффективность "зернового соглашения" и соответственно снизить экспорт на потребности мира.

Все суда, заявленные на порт "Южный", Россия вычеркивает как из регистрационного списка, так и из инспекционного плана.

Напомним, 17 мая 2023 года стало известно, что зерновая инициатива, направленная на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, продлена еще на 2 месяца – до 18 июля.

Украина надеется, что Черноморская зерновая инициатива заработает полноценно, а Россия прекратит саботировать инспекции.

Зерновое соглашение было заключено при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года с Россией и Украиной, чтобы попытаться ослабить глобальный продовольственный кризис, обостренный вторжением Москвы в Украину.