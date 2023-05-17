"Зерновое соглашение" разблокировано. В Киеве надеются, что Россия перестанет саботировать инспекции

Украина надеется, что Черноморская зерновая инициатива заработает полноценно, а Россия прекратит саботировать инспекции.

Об этом заявил вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Зерновое соглашение разблокировано, оно продолжит свое действие до 18 июля. Мир продолжит получать украинскую продукцию благодаря усилиям наших партнеров по соглашению — Турции и ООН. Мы благодарны партнерам за непреклонную и целенаправленную позицию в том, что соглашение должно работать в дальнейшем и на условиях, которые подписали все стороны", - отметил он.

Министр подчеркнул, что "зерновое соглашение" было и является действующим, поскольку пролонгировано в марте сроком на 120 дней, до 18 июля.

По его словам, на сегодняшний день на нужды мира уже отправлено 30,4 млн. тонн агропродукции.

Он напомнил, что Россия с середины апреля безосновательно начала ограничивать работу "зернового соглашения", а с мая фактически заблокировала его, отказавшись от регистрации нового флота и проведения инспекций флота, который идет на загрузку в украинские порты. Около 70 судов сейчас ожидают в территориальных водах Турции, 90% — это те, кто готов доставлять миру продукцию наших аграриев.

"Мы приветствуем продолжение работы Инициативы, но подчеркиваем, что она должна работать эффективно. Для этого нужно устранить проблемы, которые уже несколько месяцев подряд создает Россия путем саботажа инспекций и регистрации нового флота. Надеемся, что наши партнеры приложат все усилия, чтобы зерновое соглашение начало полноценно работать на продовольственную безопасность мира, а Россия наконец прекратит использовать еду как оружие и для шантажа", - добавил Кубраков.

Ранее 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после переговоров с Россией, Украиной и ООН соглашение о зерновом коридоре продлено еще на 2 месяца.

Напомним, 18 марта министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, пролонгировали еще на 120 дней.

В свою очередь Министерство иностранных дел России утверждало, что страна согласовала продление инициативы всего на 60 дней, то есть до 18 мая. В Москве пригрозили выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировке зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Также РФ хочет возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.