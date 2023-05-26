- Категорія
- Агро
- Дата публікації
-
В ООН заявили, що робота "зернового коридору" повністю не відновилася
Організація Об’єднаних Націй заявила в п’ятницю , що угода, яка дозволяє безпечний експорт зерна та добрив з українських чорноморських портів, ще не відновила свою роботу в повному обсязі.
"Чорноморська зернова ініціатива" охоплює три українські порти, але після продовження дії, жодному судну з 29 не було дозволено зайти до порту "Південний", пише The Guardian.
В повідомленні йдеться, що наразі ООН і Туреччина тісно співпрацюють з іншими сторонами з метою відновлення повноцінних операцій і усунення всіх перешкод, які заважають і обмежують масштаб ініціативи.
Зазначимо, що Україна заявляла про блокування порту "Південний" ще 21 травня. Тоді на території порту було розташовано понад 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Мінінфраструктури наголосили, що блокуючи роботу порту "Південний", Росія намагається зменшити ефективність "зернової угоди" і відповідно зменшити експорт на потреби світу.
Всі судна, заявлені на порт "Південний" Росія викреслює як з реєстраційного списку, так і з інспекційного плану.
Нагадаємо, 17 травня 2023 року стало відомо, що зернову ініціативу, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, продовжили ще на 2 місяці – до 18 липня.
Україна сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива почне працювати повноцінно, а Росія припинить саботувати інспекції.
Зернова угода була укладена за посередництва ООН іТуреччинив липні минулого року з Росією та Україною, щоб спробувати послабити глобальну продовольчу кризу, загострену вторгненням Москви в Україну.