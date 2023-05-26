В ООН заявили, що робота "зернового коридору" повністю не відновилася

Організація Об’єднаних Націй заявила в п’ятницю , що угода, яка дозволяє безпечний експорт зерна та добрив з українських чорноморських портів, ще не відновила свою роботу в повному обсязі.

"Чорноморська зернова ініціатива" охоплює три українські порти, але після продовження дії, жодному судну з 29 не було дозволено зайти до порту "Південний", пише The Guardian.

В повідомленні йдеться, що наразі ООН і Туреччина тісно співпрацюють з іншими сторонами з метою відновлення повноцінних операцій і усунення всіх перешкод, які заважають і обмежують масштаб ініціативи.

Зазначимо, що Україна заявляла про блокування порту "Південний" ще 21 травня. Тоді на території порту було розташовано понад 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу.

У Мінінфраструктури наголосили, що блокуючи роботу порту "Південний", Росія намагається зменшити ефективність "зернової угоди" і відповідно зменшити експорт на потреби світу.

Всі судна, заявлені на порт "Південний" Росія викреслює як з реєстраційного списку, так і з інспекційного плану.

Нагадаємо, 17 травня 2023 року стало відомо, що зернову ініціативу, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, продовжили ще на 2 місяці – до 18 липня.

Україна сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива почне працювати повноцінно, а Росія припинить саботувати інспекції.

Зернова угода була укладена за посередництва ООН іТуреччинив липні минулого року з Росією та Україною, щоб спробувати послабити глобальну продовольчу кризу, загострену вторгненням Москви в Україну.