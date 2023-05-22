В ЕС не планируют снимать санкции против российских банков из-за зернового соглашения

Европейский Союз может смягчить или снять санкции против российских банков только после окончания войны РФ против Украины. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в комментарии российскому пропагандистскому изданию "Известия".

Россия требует переподключения "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT в рамках зерновой сделки, которая была продлена на прошлой неделе.

"Что касается де-SWIFT-инге российских банков - это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами", - высказался Стано.

Он отметил, что беспрепятственным торговым потокам и экспорту продовольствия и сельхозпродукции через Черное море мешает только война. По его словам, российская агрессия усугубила и без того серьезные глобальные проблемы продовольственной безопасности.

"Санкции ЕС не касаются торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией: между ними по-прежнему существуют варианты платежей", – добавил еврочиновник.

Напомним, 17 мая 2023 года стало известно, что зерновая инициатива, направленная на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, продлена еще на 2 месяца – до 18 июля.

До этого в Москве угрожали выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировке зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, РФ хотела возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

В свою очередь посол Украины в Турции Василий Боднар рассказывал, что зерновое соглашение определяет функционирование коридора из украинских портов в международные, но не предусматривает удовлетворения никаких потребностей России.