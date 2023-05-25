Блокировка зернового коридора. Убытки Украины из-за простоя суден превысили 1 млрд долларов, – ассоциация

Убытки, понесенные Украиной из-за простоя суден в очередях зернового коридора, составили более 1 млрд долларов. Об этом заявил президент "Украинской зерновой ассоциации" (УЗА) Николай Горбачев, передает пресс-служба организации.

"Это те деньги, которые не получили украинские сельхозпроизводители. Это те деньги, которые трейдеры заплатили владельцам суден за то, что корабли стояли очень долго в очереди", – сказал он.

Также Горбачев добавил, что Россия не принимает планы и условия Украины по формированию очередности проверок суден, которые стоят в очереди. Поэтому портовые терминалы не могут работать ритмично.

В то же время президент УЗА отметил, что зерновой коридор является достаточно эффективным каналом поставок украинского продовольствия за границу. По нему было отправлено клиентам половину всей экспортируемой агропродукции. А вторую половину экспортировали альтернативными путями: через Дунай, по железной дороге и автотранспортом.

Напомним, что российская сторона периодически саботировала проведение инспекций судов в территориальных водах Турции, чем блокировала работу зернового коридора. Поэтому образовались очереди из суден.

17 мая 2023 стало известно, что зерновую инициативу продлили еще на 2 месяца - до 18 июля.

Но, как отметили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", полноценно коридор еще не заработал. За 6 дней (с момента согласования возобновления его работы) инспекцию на вход прошли только 11 суден, что является очень низким показателем, учитывая значительную очередь.

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