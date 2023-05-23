РФ препятствует возобновлению полноценной работы "зернового соглашения"

Работа "зернового коридора" продолжена, но пока полноценно он еще не заработал. За 6 дней (с момента согласования возвращения работы "зернового коридора") инспекцию на вход прошли только 11 судов, что является очень низким показателем, учитывая значительную очередь судов на вход.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Отмечается, что с 15 по 21 мая 2023 через морские порты Одесской области было экспортировано 118,3 тыс. т агропродукции, что на 78% меньше отгрузок этим каналом, чем неделю назад.

Количество кораблей, загруженных за эту неделю, составляло лишь 4 единицы, что на 9 судов меньше предыдущей недели.

"Эти суда загружены, но они еще не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения. Это самый низкий показатель в этом году", - отмечают в УКАБ.

Там добавляют, что наибольшие объемы экспорта в течение 42 недели работы "зернового коридора" составляли:

кукуруза (78% экспорта за этот период);

жмыхи подсолнечные (17%);

пшеница (6%).

Украинская агропродукция отправилась в страны Азии (Саудовская Аравия, Турция), Африки (Марокко) и Европы (Италия).

В УКАБ отмечают, что всего с начала работы "зернового коридора" с 1 августа 2022 по 21 мая 2023 удалось экспортировать 30,3 млн т продукции АПК.

Напомним, Россия почти месяц блокирует входящий флот на самый глубоководный порт "Южный".

В порту "Южный" более 1,5 млн тонн агропродукции для 10 стран мира должно быть загружено на 26 судов, которые продолжают ожидать в территориальных водах Турции.