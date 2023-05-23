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РФ перешкоджає відновленню повноцінної роботи "зернової угоди"
Робота "зернового коридору" продовжена, але поки повноцінно він ще не запрацював. За 6 днів (з моменту погодження повернення роботи "зернового коридору") інспекцію на вхід пройшло лише 11 суден, що є дуже низьким показником, враховуючи значну чергу суден на вхід.
Про це повідомляє пресслужба Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).
Зазначається, що з 15 по 21 травня 2023 року через морські порти Одеської області було експортовано 118,3 тис. т агропродукції, що на 78% менше відвантажень цим каналом, ніж тиждень тому.
Кількість кораблів, що були завантажені за цей тиждень, становила лише 4 одиниці, що на 9 суден менше попереднього тижня.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ці судна завантажені, але вони ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її. Це найнижчий показник цього року", - зауважують в УКАБ.
Там додають, що найбільші обсяги експорту протягом 42-го тижня роботи "зернового коридору" становили:
- кукурудза (78% експорту за цей період);
- макуха соняшникова (17%);
- пшениця (6%).
Українська агропродукція попрямувала в країни Азії (Саудівська Аравія, Туреччина), Африки (Марокко) та Європи (Італія).
В УКАБ зауважують, що всього з початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня 2022 року по 21 травня 2023 року вдалося експортувати 30,3 млн т продукції АПК.
Нагадаємо, Росія майже місяць блокує вхідний флот на найбільш глибоководний порт "Південний".
Наразі в порту "Південний" понад 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу, в тому числі Африка та Азія, має бути завантажено на 26 суден, які продовжують очікувати в територіальних водах Туреччини.