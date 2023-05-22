Кім відповів, чи є підтвердження доєднання Миколаєва до "зернового коридору"

Офіційної інформації про приєднання портів Миколаєва до Чорноморської зернової ініціативи наразі немає.

Про це заявив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, пише "Укрінформ".

"Наразі немає офіційних даних щодо приєднання миколаївських портів до "зернового коридору". Над цим усі працюють, але підтвердити цю інформацію я не можу. Це залежить від політичних рішень", - зазначив він.

Водночас Кім наголосив, що все готово для того, щоб судна – як українські, так і іноземні - виходили з портів Миколаєва. Проте через загрозу обстрілів загарбниками з Кінбурнської коси це питання наразі на паузі.

Нагадаємо, 17 травня 2023 року стало відомо, що зернову ініціативу, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, продовжили ще на 2 місяці – до 18 липня.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецькі судна у рамках Чорноморської зернової ініціативи зможуть заходити у порти Миколаїв та Ольвія у Миколаївській області.