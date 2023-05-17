"Зернову угоду" розблоковано. У Туреччині заявили, що їх судна зможуть заходити у порти Миколаїв та Ольвія

Турецькі судна у рамках Чорноморської зернової ініціативи зможуть заходити у порти Миколаїв та Ольвія у Миколаївській області.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Наші російські друзі заявили, що не перешкоджатимуть виходу турецьких кораблів у порти Миколаїв та Ольвія. Ми вдячні їм за це", - зазначив він.

Раніше 17 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що після переговорів з Росією, Україною та ООН угоду про зерновий коридор продовжено ще на 2 місяці.

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков підтвердив, що зернову угоду розблоковано, вона продовжить свою дію до 18 липня. Він також сподівається, що зернова ініціатива почне працювати повноцінно, а Росія припинить саботувати інспекції.

Нагадаємо, раніше українська сторона зверталася з проханням щодо збільшення кількості інспекцій та включення до ініціативи порту Миколаєва.