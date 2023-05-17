"Зерновое соглашение" разблокировано. В Турции заявили, что их суда смогут заходить в порты Николаев и Ольвия

Турецкие суда в рамках Черноморской зерновой инициативы смогут заходить в порты Николаев и Ольвия в Николаевской области.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких кораблей в порты Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это", – отметил он.

Ранее 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после переговоров с Россией, Украиной и ООН соглашение о зерновом коридоре продлено еще на 2 месяца.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков подтвердил, что зерновое соглашение разблокировано, оно продолжит свое действие до 18 июля. Он также надеется, что зерновая инициатива заработает полноценно, а Россия прекратит саботировать инспекции.

Напомним, ранее украинская сторона обращалась с просьбой об увеличении количества инспекций и включении в инициативу порта Николаева.