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"Зерновое соглашение" разблокировано. В Турции заявили, что их суда смогут заходить в порты Николаев и Ольвия
Турецкие суда в рамках Черноморской зерновой инициативы смогут заходить в порты Николаев и Ольвия в Николаевской области.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких кораблей в порты Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это", – отметил он.
Ранее 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после переговоров с Россией, Украиной и ООН соглашение о зерновом коридоре продлено еще на 2 месяца.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков подтвердил, что зерновое соглашение разблокировано, оно продолжит свое действие до 18 июля. Он также надеется, что зерновая инициатива заработает полноценно, а Россия прекратит саботировать инспекции.
Напомним, ранее украинская сторона обращалась с просьбой об увеличении количества инспекций и включении в инициативу порта Николаева.