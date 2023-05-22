Ким ответил, есть ли подтверждение присоединения Николаева к "зерновому коридору"

Официальной информации о присоединении портов Николаева к Черноморской зерновой инициативе пока нет.

Об этом заявил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, пишет "Укринформ".

"Пока нет официальных данных о присоединении николаевских портов к "зерновому коридору". Над этим все работают, но подтвердить эту информацию я не могу. Это зависит от политических решений", - отметил он.

В то же время Ким подчеркнул, что все готово к тому, чтобы суда – как украинские, так и иностранные – выходили из портов Николаева. Однако из-за угрозы обстрелов захватчиками из Кинбурнской косы этот вопрос пока на паузе.

Напомним, 17 мая 2023 года стало известно, что зерновая инициатива, направленная на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, продленаеще на 2 месяца– до 18 июля.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие суда в рамках Черноморской зерновой инициативы смогут заходить в порты Николаев и Ольвия в Николаевской области.