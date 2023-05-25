Блокування зернового коридору. Збитки України через простій суден перевищили 1 млрд доларів, – асоціація

Збитки, яких зазнала Україна через простій суден у чергах зернового коридору, склали понад 1 млрд доларів. Про це заявив президент "Української зернової асоціації" (УЗА) Микола Горбачьов, передає пресслужба організації.

"Це ті гроші, які не отримали українські сільгоспвиробники. Це ті гроші, які трейдери заплатили власникам суден за те, що кораблі стояли дуже довго в черзі", – висловився він.

Також Горбачьов розповів, що Росія не приймає планів та умов України щодо формування черговості для перевірок суден, які стоять у черзі. Через це портові термінали не можуть працювати ритмічно.

Водночас президент УЗА зазначив, що зерновий коридор є досить ефективним каналом постачання українського продовольства за кордон. За ним було відправлено клієнтам половину усієї експортованої агропродукції. А другу половину експортували альтернативними шляхами: через Дунай, залізницею та автотранспортом.

Нагадаємо, що російська сторона періодично саботувала проведення інспекцій суден у територіальних водах Туреччини, чим блокувала роботу зернового коридору. Тому утворилися черги з суден.

17 травня 2023 року стало відомо, що зернову ініціативу продовжили ще на 2 місяці – до 18 липня.

Але, як зазначили в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", повноцінно коридор ще не запрацював. За 6 днів (з моменту погодження відновлення його роботи) інспекцію на вхід пройшли лише 11 суден, що є дуже низьким показником, враховуючи значну чергу.

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