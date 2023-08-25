Пять стран ЕС хотят продлить запрет на импорт украинского зерна

Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступают в поддержку продления запрета ЕС на импорт украинского зерна в эти страны после 15 сентября.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса.

"Мы поддерживаем запрет на импорт в наши страны до конца года", - сказал Телус на пресс-конференции.

По его словам, если странам не удастся продлить запрет на уровне ЕС, некоторые страны введут собственные односторонние ограничения.

"Наша позиция четкая", – добавил Телус.

Он отметил, что министры сельского хозяйства пяти стран поддерживают субсидии на транзит зерна, но хотят, чтобы другие продукты были добавлены в список запрещенных для импорта, таких как малина в случае Польши.

Что будет с экспортом украинского зерна

Телус уже неоднократно заявлял, что Варшава готова ввести односторонний запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября, если Еврокомиссия не продолжит ограничение.

При этом Польское правительство хочет, чтобы этот вопрос был урегулирован "полюбовно в Европейском Союзе, чтобы не было необходимости ломать двери".

В мае Европейский Союз разрешил пяти соседям Украины запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, позволив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны. Этот запрет должен завершиться 15 сентября.

В то же время большинство государств-членов Европейского Союза не поддерживают продление запрета на импорт зерна из Украины. В случае если Польша введет односторонние ограничения, некоторые страны ЕС могут наложить на нее определенные санкции.

Польша и Словакия уже заявляли, что выступают за продление запрета на импорт украинского зерна до конца года.

В ответ на это Киев подчеркнул, что Украина категорически против продления Евросоюзом запрета на поставку агропродукции в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию после 15 сентября и может применить зеркальные меры.

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