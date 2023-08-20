В ЕС могут субсидировать экспорт украинского зерна

Европейская комиссия рассматривает возможность выделения субсидий для транспортировки украинского зерна через страны-члены Евросоюза после того, как несколько европейских стран запретили его импорт.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что вопрос поддержки стоимости транзита украинского зерна обсуждается на встречах представителей Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии вместе с исполнительной властью ЕС и Украиной.

Согласно отчету, ориентировочная стоимость субсидий может составить около 30 евро ($32,62) за тонну зерна.

Ранее в этом году пять государств-членов ЕС, граничащих с Украиной, ввели временный запрет на продажу украинского зерна до середины сентября в связи с ростом жалоб местных фермеров по поводу влияния на их бизнес. Они стремятся, чтобы потенциальные субсидии сопровождались решением о продлении запрета до конца 2023 года. При этом правила не распространяются на товары, следующие транзитом через территорию этих стран.

Именно Польша призвала Европейский Союз помочь увеличить пропускную способность портов, чтобы разрешить больше поставок украинского зерна через Балтийское море, пишет издание.

При этом Польша не планирует отменять внутренний запрет на покупку зерна из Украины, когда она закончится в середине сентября. Это наталкивает Варшаву на новое столкновение с Брюсселем, пытающимся снять ограничение на запрет экспорта. Украина также неоднократно призывала ЕС упразднить ограничения.

Отметим, что большинство государств-членов Европейского Союза не поддерживают продление запрета на импорт зерна из Украины, которое должно закончиться после 15 сентября. В случае если Польша введет односторонние ограничения, некоторые страны ЕС могут наложить на нее определенные санкции.

Источник фото: ua.depositphotos.com