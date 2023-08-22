Если ЕС не продлит запрет на импорт украинского зерна, то Польша сделает это в одностороннем порядке

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Варшава готова ввести односторонний запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября, если Еврокомиссия не продлит ограничение.

Об этом он заявил во время пресс-конференции во вторник, 22 августа.

СМИ сообщали, что в коалиции стран, запрещающих импорт украинского зерна, существует раскол: некоторые страны-члены ЕС выступают против позиции Польши по продлению запрета после 15 сентября. В то же время, как заявил Телус, в таком случае польская сторона будет вводить односторонние запреты на импорт украинского зерна, невзирая на позицию блока.

Он планирует провести встречи с коллегами из Румынии и Словакии, чтобы прийти к консенсусу в этом вопросе. Также формируется идея создать коалицию, чтобы координировать совместные действия по поставкам зерна из Украины.

Польское правительство хочет, чтобы этот вопрос был урегулирован "полюбовно в Европейском Союзе, чтобы не было необходимости ломать дверь".

"Если необходимо (...) ввести односторонние запреты, мы их введем, потому что нас волнуют интересы аграриев (...), и по этой теме не ведется дискуссия", — добавил Телюс.

Почему ЕС ограничивает поставки украинского зерна

Напомним, весной 2023 года польские фермеры начали выходить на протесты против поставок импорта украинского зерна. Они заявляли, что якобы "продукция из Украины повлекла за собой падение цен на зерновые". После длительных переговоров Польша, а затем ряд других государств-членов ЕС самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских продовольственных товаров.

Еврокомиссия сначала раскритиковала такие односторонние действия, но затем ввела запрет на уровне ЕС.

Польша и Словакия уже заявляли, что выступают за продление запрета на импорт украинского зерна до конца года. В ответ на это Киев подчеркнул, что Украина категорически против продления Евросоюзом запрета на поставку агропродукции в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию после 15 сентября и может применить зеркальные меры.

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