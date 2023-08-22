Якщо ЄС не продовжить заборону на імпорт українського зерна, то Польща зробить це в односторонньому порядку

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що Варшава готова запровадити односторонню заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня, якщо Єврокомісія не продовжить дію обмеження.

Про це він заявив під час пресконференції у вівторок, 22 серпня.

ЗМІ повідомляли, що в коаліції країн, які забороняють імпорт українського зерна, існує розкол: деякі країни-члени ЄС виступають проти позиції Польщі щодо продовження заборони після 15 вересня. Водночас, як заявив Телус, в такому разі польська сторона буде запроваджувати односторонні заборони на імпорт українського зерна, незважаючи на позицію блоку.

Він планує провести зустрічі з колегами з Румунії та Словаччини, аби дійти консенсусу в цьому питанні. Також формується ідея створити коаліцію, щоб координувати спільні дії в питанні поставок зерна з України.

Польський уряд хоче, щоб це питання було врегульовано "полюбовно в Європейському Союзі, щоб не було необхідності ламати двері".

"Якщо необхідно (...) запровадити односторонні заборони, ми їх запровадимо, тому що нас хвилюють інтереси аграріїв (...), і на цю тему не ведеться дискусія", — додав Телюс.

Чому ЄС обмежує поставки українського зерна

Нагадаємо, весною 2023 року польські фермери почали виходити на протести проти поставок імпорту українського зерна. Вони заявляли, що буцімто "продукція з України спричинила падіння цін на зернові". Після тривалих переговорів Польща, а згодом низка інших держав-членів ЄС самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів.

Єврокомісія спочатку розкритикувала такі односторонні дії, але згодом запровадила заборону на рівні ЄС.

Польща та Словаччина вже заявляли, що виступають за продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця року. У відповідь на це Київ підкреслив, що Україна категорично проти продовження Євросоюзом заборони на поставку агропродукції до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії і Румунії після 15 вересня і може застосувати дзеркальні заходи.

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