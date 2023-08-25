П'ять країн ЄС хочуть продовжити заборону на імпорт українського зерна

Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина виступають за підтримку подовження заборони ЄС на імпорт українського зерна до цих країн після 15 вересня.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса.

"Ми підтримуємо заборону на імпорт в наші країни до кінця року", — сказав Телус на прес-конференції.

За його словами, якщо країнам не вдасться продовжити заборону на рівні ЄС, то деякі країни запровадять власні односторонні обмеження.

"Наша позиція чітка", - додав Телус.

Він зазначив, що міністри сільського господарства п’яти країн підтримують субсидії на транзит зерна але хочуть, щоб інші продукти були додані до списку заборонених для імпорту, як-от малина у випадку Польщі.

Що буде з експортом українського зерна

Телус вже неодноразово заявляв, що Варшава готова запровадити односторонню заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня, якщо Єврокомісія не продовжить дію обмеження.

При цьому, Польський уряд хоче, щоб це питання було врегульовано "полюбовно в Європейському Союзі, щоб не було необхідності ламати двері".

У травні Європейський Союз дозволив п’ятьом сусідам України заборонити внутрішні продажі української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Ця заборона має закінчитися 15 вересня.

В той же час, більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримують продовження заборони на імпорт зерна з України. У випадку, якщо Польща введе односторонні обмеження, деякі країни ЄС можуть накласти на неї певні санкції.

Польща та Словаччина вже заявляли, що виступають за продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця року.

У відповідь на це Київ підкреслив, що Україна категорично проти продовження Євросоюзом заборони на поставку агропродукції до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії і Румунії після 15 вересня і може застосувати дзеркальні заходи.

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