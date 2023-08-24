Угорщина хоче самостійно продовжити заборону на імпорт українського зерна

Будапешт закликає Єврокомісію продовжити дію заборони на продаж українського зерна на внутрішньому ринку в п’яти державах-членах ЄС, що межують з Україною. Або ж країна зробить це в односторонньому порядку.

Про це в четвер, 24 серпня, повідомив глава апарату прем’єр-міністра Віктора Орбана Гергелі Гульяс, передає Reuters.

"Угорщина проситиме ЄС продовжити заборону з 16 вересня… Угорщина готова знову самостійно запровадити заборону на імпорт, якщо ЄС не продовжить цю міру", — сказав Гульяс.

Відомо, що в коаліції країн, які забороняють імпорт українського зерна, існує розкол: деякі країни-члени ЄС виступають проти позиції Польщі щодо продовження заборони після 15 вересня. Водночас, як заявив Телус, в такому разі польська сторона буде запроваджувати односторонні заборони на імпорт українського зерна, незважаючи на позицію блоку.

Проте напередодні в Польщі заявили, що готові запровадити односторонню заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня, якщо Єврокомісія не продовжить дію обмеження.

Чому ЄС обмежує поставки українського зерна

Нагадаємо, весною 2023 року польські фермери почали виходити на протести проти поставок імпорту українського зерна. Вони заявляли, що буцімто "продукція з України спричинила падіння цін на зернові". Після тривалих переговорів Польща, а згодом низка інших держав-членів ЄС самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів.

Єврокомісія спочатку розкритикувала такі односторонні дії, але згодом запровадила заборону на рівні ЄС.

Польща та Словаччина вже заявляли, що виступають за продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця року. У відповідь на це Київ підкреслив, що Україна категорично проти продовження Євросоюзом заборони на поставку агропродукції до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії і Румунії після 15 вересня і може застосувати дзеркальні заходи.

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