Большинство стран ЕС выступает против призывов Польши продлить эмбарго на импорт украинского зерна

22 из 27 стран ЕС выступили против продления запрета на импорт украинского зерна после середины сентября.

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Об этом пишет POLITICO.

Украинские зерновые продукты запрещены на рынках Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии в соответствии с соглашением, заключенным с Европейской комиссией в начале этого года, чтобы защитить их фермеров от наплыва более дешевой украинской продукции, но ограничения должны закончиться 15 сентября. Однако пятерка стран выступает за их продление как минимум до конца года.

Послы 22 государств-членов ЕС открыто выступили против идеи продления ограничений, или остались глубоко скептическими, сказал высокопоставленный дипломат ЕС. Франция и Германия были одними из стран, наиболее критиковавших продолжение запрета.

Два дипломата сказали, что хотя многие страны признают трудности, с которыми сталкиваются пять восточных стран, они попросили Комиссию предложить альтернативные меры.

Один дипломат ЕС из страны, скептически относившейся к продолжению, утверждал, что решение Польши продлить импортные ограничения было бы "чисто политическим" и связано с предстоящими выборами в стране, которые состоятся в середине октября.

Однако в Польше считают, что нет никаких существенных оснований для прекращения действия запретительных мер. В настоящее время в стране, напротив, видят еще больше оснований для продления запрета, чем было в апреле, когда эти меры были введены впервые.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус неоднократно заявлял, что Варшава готова ввести односторонний запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября, если Еврокомиссия не продлит ограничение.

В то же время некоторые страны Европейского Союза заявили, что в случае если Польша введет односторонние ограничения, некоторые страны ЕС могут наложить на нее определенные санкции.

Отметим, что Украина категорически против продления Евросоюзом запрета на поставку агропродукции в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию после 15 сентября и может применить зеркальные меры.

Источник фото: ua.depositphotos.com