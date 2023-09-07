Більшість країн ЄС виступає проти закликів Польщі продовжити ембарго на імпорт українського зерна

22 з 27 країн ЄС виступили проти продовження заборони на імпорт українського зерна після середини вересня.

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Про це пише POLITICO.

Українські зернові продукти заборонені на ринках Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини відповідно до угоди, укладеної з Європейською комісією на початку цього року, щоб захистити їхніх фермерів від напливу дешевшої української продукції, але обмеження мають закінчитися 15 вересня. Проте п'ятірка країн виступає за їх продовження як мінімум до кінця року.

Посли 22 держав-членів ЄС відкрито виступили проти ідеї продовження обмежень, або залишилися глибоко скептичними, сказав високопоставлений дипломат ЄС. Франція та Німеччина були одними з країн, які найбільше критикували продовження заборони.

Двоє дипломатів сказали, що хоча багато країн визнають труднощі, з якими стикаються п'ять східних країн, вони попросили Комісію запропонувати альтернативні заходи.

Один дипломат ЄС із країни, яка скептично ставилася до продовження, стверджував, що рішення Польщі продовжити імпортні обмеження було б "чисто політичним" і пов’язане з майбутніми виборами в країні, які відбудуться в середині жовтня.

Проте у Польщі вважають, що немає жодних істотних підстав, щоб припинити дію заборонних заходів. На даний час у країні, навпаки, бачать ще більше підстав на продовження заборони ніж було у квітні, коли ці заходи були введені вперше.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус неодноразово заявляв, що Варшава готова запровадити односторонню заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня, якщо Єврокомісія не продовжить дію обмеження.

В той же час, певні країни Європейського Союзу заявили, що у випадку, якщо Польща введе односторонні обмеження, то вони можуть накласти на неї певні санкції.

Зауважимо, що Україна категорично проти продовження Євросоюзом заборони на поставку агропродукції до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії і Румунії після 15 вересня і може застосувати дзеркальні заходи.

Джерело фото: ua.depositphotos.com