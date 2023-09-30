Болгарія забороняє імпорт українського соняшника до зими

Уряд Болгарії й Ініціативний комітет фермерів підписали меморандум, який передбачає заборону на імпорт соняшника з України до кінця листопада. Про це 29 вересня повідомило Міністерство сільського господарства і землеробства Болгарії.

Очільник відомства Кирил Ватєв провів онлайн-зустріч із міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським. Під час неї болгарський міністр й ознайомив свого українського колегу з меморандумом.

Передбачається, що після того, як термін заборони сплине, почне діяти ліцензійний режим експорту соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку згідно з погодженим планом між Україною та Єврокомісією.

Також Ватєв поінформував Сольського про занепокоєння болгарських сільгоспвиробників та переробників у зв’язку з імпортом рафінованої й нерафінованої соняшникової олії, сухого молока, меду, цукру та замороженої малини з України.

Як зазначила пресслужба Мінагрополітики України, крім соняшнику, Болгарія не має заперечень щодо українського експорту культур.

"Міністри домовилися узгодити технічні деталі процедури експорту агропродукції в Болгарію і обговорити їх результати на наступній зустрічі, в першій половині жовтня", – йдеться в повідомленні.

Імпорт українського зерна: продовження обмежень у ЄС

15 вересня сплив термін заборони на імпорт українського продовольства в пʼять країн ЄС, яка була запроваджена на рівні Єврокомісії в травні.

Обмеження стосувалися пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника українського походження. Їх не можна було ввозити до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини.

Однак Варшава, Братислава й Будапешт потім самостійно ввели цю заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів.

Своєю чергою Румунія вирішила не продовжувати заборону, а працювати з Україною над планом контролю за експортом зерна.

А парламент Болгарії проголосував за скасування обмежень. Однак пізніше болгарські фермери вийшли на протести. Серед їхніх вимог були такі:

продовжити заборону на імпорт соняшнику, пшениці, кукурудзи й ріпаку з України;

ввести заборону на імпорт нерафінованої олії, свіжих і заморожених фруктів та овочів, молока й молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, живих тварин, меду і продуктів бджільництва з України;

посилити контроль за походженням, якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, що імпортується в країну;

до 30 вересня виплатити фермерам повну суму компенсації за збільшення виробничих витрат через війну в Україні.

Болгарський уряд частково пішов на поступки й запропонував продовжити заборону на імпорт українського соняшнику до тих пір, поки в країні не вичерпається власний запас цієї культури з врожаю 2022/2023 маркетингового року. Також фермерам пообіцяли, зокрема, виплатити фінансову допомогу для подолання негативних економічних наслідків через війну РФ проти України.

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