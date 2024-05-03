Україна й Велика Британія готують угоду на 100 років

Україна разом із Великою Британією розпочали переговори щодо 100-річного партнерства у всіх сферах.

Про це повідомила пресслужба британського посольства.

У повідомленні йдеться, що переговори розпочав міністр закордонних справ Девід Камерон, який прибув до Києва.

"Міністр розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства – нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого", - йдеться на сторінці посольства у Facebook.

Очільник британського МЗС віддав належне стійкості українців перед обличчям російських атак і відзначив, що ця війна є викликом для всього нашого покоління, і Україна не може боротися з нею сама.

"Ми всі повинні робити більше, щоб забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги", - заявив Камерон.

Також він підтвердив надання £36 млн допомоги для енергетичної інфраструктури України, включно з £20 млн екстреного фінансування для відновлення після нещодавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України та ще 16 для переможців конкурсу інноваційних проєктів Innovate Ukraine.

Крім того, Камерон зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили ситуацію на фронті і відзначили важливість того, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки від Великої Британії, про який оголосили минулого тижня, надійшло якомога швидше.

Передусім, за словами Зеленського, йдеться про бронетехніку, боєприпаси та ракети різних типів.

Нагадаємо, під час візиту до України Камерон також оголосив, що його країна виділятиме Україні три мільярди фунтів стерлінгів (3,74 мільярда доларів) щорічної військової допомоги "скільки це буде потрібно". Також Камерон повідомив, що Лондон не заперечує проти використання зброї всередині Росії.

Допомога від Великої Британії

У Сполученому Королівстві визначили пріоритетні напрямки допомоги України, які будуть реалізовуватися протягом найближчих місяців. До них відносяться протиповітряна оборона, далекобійні ракети, а також навчання українських військових.

У лютому 2024 року стало відомо, що уряд Великої Британії вирішив збільшити артилерійську допомогу для ЗСУ, яка буде спрямована на закупівлю снарядів. Для цього буде виділено 245 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $310 млн).

У березні Велика Британія оголосила про надання допомоги Україні у розмірі 325 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $400 млн) на передові БПЛА для боротьби з країною-агресором. До цього пакету увійдуть FPV-дрони, дрони-камікадзе, а також розвідувальні та морські безпілотники.

Нагадаємо, 12 січня президент України Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки.