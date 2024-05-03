Украина и Великобритания готовят соглашение на 100 лет

Украина вместе с Великобританией начали переговоры по 100-летнему партнерству во всех сферах.

Об этом сообщила пресс-служба британского посольства.

В сообщении говорится, что переговоры начал прибывший в Киев министр иностранных дел Дэвид Камерон.

"Министр начал переговоры с Украиной относительно 100-летнего партнерства - нового соглашения, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многое другое", - говорится на странице посольства в Facebook.

Глава британского МИД отдал должное стойкости украинцев перед лицом российских атак и отметил, что эта война - вызов для всего нашего поколения, и Украина не может бороться с ней сама.

"Мы все должны делать больше, чтобы обеспечить Украине то, что ей нужно для победы", – заявил Камерон.

Также он подтвердил предоставление £36 млн помощи для энергетической инфраструктуры Украины, включая £20 млн экстренного финансирования для восстановления после недавней волны атак на критическую инфраструктуру Украины и еще 16 для победителей конкурса инновационных проектов Innovate Ukraine.

Кроме того, Камерон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили ситуацию на фронте и отметили важность того, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки от Великобритании, о котором объявили на прошлой неделе, поступило как можно скорее.

Прежде всего, по словам Зеленского, речь идет о бронетехнике, боеприпасах и ракетах разных типов.

Напомним, во время визита в Украину Камерон также объявил, что его страна будет выделять Украине три миллиарда фунтов стерлингов (3,74 миллиарда долларов) ежегодной военной помощи "сколько это потребуется". Также Камерон сообщил, что Лондон не возражает против использования оружия внутри России.

Помощь от Великобритании

В Соединенном Королевстве определили приоритетные направления помощи Украине, которые будут реализовываться в ближайшие месяцы. К ним относятся противовоздушная оборона, дальнобойные ракеты, а также учения украинских военных.

В феврале 2024 года стало известно, что правительство Великобритании решило увеличить артиллерийскую помощь для ВСУ, которая будет направлена на закупку снарядов. Для этого будет выделено 245 миллионов фунтов стерлингов (около $310 млн).

В марте Великобритания объявила о предоставлении помощи Украине в размере 325 миллионов фунтов стерлингов (около $400 млн) на передовые БПЛА для борьбы со страной-агрессором. В этот пакет войдут FPV-дроны, дроны-камикадзе, а также разведывательные и морские беспилотники.

Напомним, 12 января президент Украины Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности.