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Ракеты Storm Shadow и боеприпасы: Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи Украине
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 23 апреля посетит Польшу, где объявит о крупнейшем пакете военной помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов (около $700 млн).
Об этом сообщила пресс-служба правительства Британии.
"Украина стоит перед экзистенциальной угрозой, поскольку Россия продолжает свое варварское вторжение, рискуя безопасностью и стабильностью всей Европы", - говорится в сообщении.
Именно поэтому Риши Сунак встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Также чиновники проведут переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Варшаве по европейской безопасности и поддержке Украины. Затем премьер-министр отправится в Германию, чтобы встретиться с канцлером Олафом Шольцем.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Что в пакете военной помощи Украине
Отмечается, что дополнительное финансирование для Украины в размере 500 миллионов фунтов стерлингов используют для быстрой доставки необходимых боеприпасов, средств противовоздушной обороны, беспилотников и инженерной поддержки. Известно, что беспилотники будут закуплены в Великобритании.
Также Министерство обороны Британии пришлет Украине пакет оборудования, предназначенный для отпора российских окупантов на суше, в море и в воздухе. Пакет помощи содержит:
- 60 лодок, в том числе рейдовые и водолазные катера, а также морские пушки,
- более 1600 ударных и противовоздушных ракет, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow ,
- более 400 единиц техники, из них 160 защищенных транспортных средств Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов,
- почти 4 миллиона боеприпасов к стрелковому оружию.
"Вооруженные силы Украины продолжают мужественно воевать, но нуждаются в нашей поддержке – и нуждаются в ней сейчас. Сегодняшний пакет поможет гарантировать, что у Украины будет все необходимое для борьбы с Россией", - подчеркнул премьер-Сунак.
В свою очередь, министр обороны Великобритании Грант Шаппс подчеркнул, что "этот рекордный пакет военной помощи даст президенту Владимиру Зеленскому и его отважной нации больше необходимых средств, чтобы выгнать Путина и восстановить мир и стабильность в Европе".
"Великобритания первой предоставила ракеты NLAW, первой дала современные танки и первой отправила ракеты дальнего действия. Теперь мы идем еще дальше. Мы никогда не позволим миру забыть экзистенциальную битву, которую ведет Украина, и с нашей постоянной поддержкой они победят", - заметил Шаппс. .
Помощь от Великобритании
В Соединенном Королевстве определили приоритетные направления помощи Украины, которые будут реализовываться в ближайшие месяцы. К ним относятся противовоздушная оборона, дальнобойные ракеты, а также учения украинских военных.
В феврале 2024 года стало известно, что правительство Великобритании решило увеличить артиллерийскую помощь для ВСУ, которая будет направлена на закупку снарядов. Для этого будет выделено 245 миллионов фунтов стерлингов (около $310 млн).
В марте Великобритания объявила о предоставлении помощи Украине в размере 325 миллионов фунтов стерлингов (около $400 млн) на передовые БПЛА для борьбы со страной-агрессором. В этот пакет войдут FPV-дроны, дроны-камикадзе, а также разведывательные и морские беспилотники.