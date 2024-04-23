Ракеты Storm Shadow и боеприпасы: Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 23 апреля посетит Польшу, где объявит о крупнейшем пакете военной помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов (около $700 млн).

Об этом сообщила пресс-служба правительства Британии.

"Украина стоит перед экзистенциальной угрозой, поскольку Россия продолжает свое варварское вторжение, рискуя безопасностью и стабильностью всей Европы", - говорится в сообщении.

Именно поэтому Риши Сунак встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Также чиновники проведут переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Варшаве по европейской безопасности и поддержке Украины. Затем премьер-министр отправится в Германию, чтобы встретиться с канцлером Олафом Шольцем.

Что в пакете военной помощи Украине

Отмечается, что дополнительное финансирование для Украины в размере 500 миллионов фунтов стерлингов используют для быстрой доставки необходимых боеприпасов, средств противовоздушной обороны, беспилотников и инженерной поддержки. Известно, что беспилотники будут закуплены в Великобритании.

Также Министерство обороны Британии пришлет Украине пакет оборудования, предназначенный для отпора российских окупантов на суше, в море и в воздухе. Пакет помощи содержит:

60 лодок, в том числе рейдовые и водолазные катера, а также морские пушки,

более 1600 ударных и противовоздушных ракет, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow ,

более 400 единиц техники, из них 160 защищенных транспортных средств Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов,

почти 4 миллиона боеприпасов к стрелковому оружию.

"Вооруженные силы Украины продолжают мужественно воевать, но нуждаются в нашей поддержке – и нуждаются в ней сейчас. Сегодняшний пакет поможет гарантировать, что у Украины будет все необходимое для борьбы с Россией", - подчеркнул премьер-Сунак.

В свою очередь, министр обороны Великобритании Грант Шаппс подчеркнул, что "этот рекордный пакет военной помощи даст президенту Владимиру Зеленскому и его отважной нации больше необходимых средств, чтобы выгнать Путина и восстановить мир и стабильность в Европе".

"Великобритания первой предоставила ракеты NLAW, первой дала современные танки и первой отправила ракеты дальнего действия. Теперь мы идем еще дальше. Мы никогда не позволим миру забыть экзистенциальную битву, которую ведет Украина, и с нашей постоянной поддержкой они победят", - заметил Шаппс. .

Помощь от Великобритании

В Соединенном Королевстве определили приоритетные направления помощи Украины, которые будут реализовываться в ближайшие месяцы. К ним относятся противовоздушная оборона, дальнобойные ракеты, а также учения украинских военных.

В феврале 2024 года стало известно, что правительство Великобритании решило увеличить артиллерийскую помощь для ВСУ, которая будет направлена на закупку снарядов. Для этого будет выделено 245 миллионов фунтов стерлингов (около $310 млн).

В марте Великобритания объявила о предоставлении помощи Украине в размере 325 миллионов фунтов стерлингов (около $400 млн) на передовые БПЛА для борьбы со страной-агрессором. В этот пакет войдут FPV-дроны, дроны-камикадзе, а также разведывательные и морские беспилотники.