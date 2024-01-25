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Британия предложила Германии выход из дилеммы с ракетами Taurus
Великобритания предложила Германии купить дальнобойные ракеты Taurus, чтобы передать Украине больше крылатых ракет Storm Shadow.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.
По информации издания, предложение сделано несколько недель назад, пока оно находится на рассмотрении.
"Для Шольца соглашение с Великобританией стало бы возможностью решить актуальную проблему: споры вокруг Taurus уже несколько месяцев ведутся как в правящей коалиции, так и среди союзников Украины", — говорится в статье.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Для Британии соглашение станет возможностью увеличить помощь Украине без риска поставить под угрозу собственную боеспособность и поможет пополнить запасы дальнобойных ракет.
Одна из самых современных крылатых ракет
Крылатая ракета Taurus – одна из самых современных ракет военно-воздушных сил Германии.
Taurus – немецкий аналог британских ракет Storm Shadow, которые уже успешно используются ВСУ.
Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку более чем на 500 километров. Ракета считается эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.
По мнению многих экспертов, это вызвано опасениями в том, что Украина может использовать Taurus для ударов по территории России или разрушения Крымского моста, который имеет стратегически важное значение для российских войск.
Ракеты Taurus для Украины: что известно
Немецкие политики постепенно меняют свою точку зрения по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Представители Социал-демократической партии призвали немецкого канцлера Олафа Шольца предоставить данное оружие ВСУ.
Одним из первых в Германии заговорил о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus член Бундестага и полковник в отставке Родерих Кизеветтериз. Он считает, что партнеры Украины должны предоставить ей все необходимое на поле боя оружие.
27 мая Украина обратилась в Германию с официальным запросом предоставить крылатые дальнобойные ракеты Taurus. Президент Украины Владимир Зеленский общался на эту тему с канцлером Германии Олафом Шольцом.
18 января парламент Германии (Бундестаг) не поддержал резолюцию, поданную оппозиционным альянсом ХДС/ХСС по поставкам Украине крылатых ракет Taurus.
Глава постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев отметил, что Бундестаг отклонил законопроект о передаче Украине ракет Taurus из-за ряда нарушений и попыток использовать его в качестве партийного пиара. Повторное голосование за него состоится до 22 февраля.