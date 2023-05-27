Украина попросила Германию предоставить дальнобойные ракеты Taurus, - СМИ

Украина обратилась к Германии с официальным запросом, в котором просит предоставить ей крылатые дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны ФРГ.

Отмечается, что в Минобороны ФРГ не уточнили, сколько ракет рассчитывает получить Киев.

Как пишут немецкие СМИ, накануне президент Украины Владимир Зеленский общался на эту тему с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Несколько дней назад эксперт оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) по обороне Родерих Кизеветтер выступил за предоставление Вооруженным силам Украины ракет Taurus. По его словам, управляемые ракеты с радиусом действия до 500 километров позволят Украине "наносить удары по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта".

По данным Кизеветтера, 10 лет назад для германских вооруженных сил закупили около 600 ракет Taurus. Из них около 150 готовы к эксплуатации сегодня.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус осторожно отреагировал на такие предложения, но отметил, что "придерживается мнения, что следует поддержать Украину всеми системами, разрешенными международным правом".

По оценке экспертов, в случае принятия немецким правительством решения о предоставлении Taurus Украине оборонный концерн MBDA мог бы увеличить объемы их производства.

Отметим, Taurus – немецкий аналог британских ракет Storm Shadow, которые уже успешно используются ВСУ. Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку более чем на 500 километров. Ракета считается эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.

Напомним, в начале мая Великобритания поставила в Украину многочисленные крылатые ракеты Storm Shadow. Эти ракеты дадут украинским силам способность наносить удары большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления.