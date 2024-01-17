Бундестаг провалил голосование по передаче Украине крылатых ракет Taurus

Парламент Германии (Бундестаг) не поддержал резолюцию, поданную оппозиционным альянсом ХДС/ХСС по поставке Украине крылатых ракет Taurus.

Об этом сообщается на сайте парламента Германии.

В сообщении говорится, что законопроект был отклонен после голосования – против поставок ракет проголосовало 485 парламентариев, 175 – поддержало передачу Taurus, еще трое воздержались от голосования.

Представительница фракции ХДС/ХСС Керстин Ферегге, вынесшая резолюцию на обсуждение, призвала коллег принять предоставление ракет Taurus, отметив, что "Украина и вся Европа поблагодарят за это".

Депутаты от "Зеленых" и Свободной демократической партии, давно настаивавшие на увеличении военной помощи Украине, в том числе и крылатыми ракетами, выступили против. Как передает Tagesschau, они пояснили, что резолюция ХДС/ХСС была принята за попытку завоевать тактическое преимущество на внутриполитических дебатах в Германии.

Глава постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев также дал понять, что Бундестаг отклонил законопроект о передаче Украине ракет Taurus из-за ряда нарушений и попыток использовать его в качестве партийного пиара.

"Связался со своими друзьями из Бундестага по поводу новости, что немецкий парламент якобы отказался передавать нам ракеты Таурус. Все оказалось проще", - написал он в Facebook.

По его словам, это был отдельный законопроект по части оппозиции, который она хотела без согласования с другими вынести на голосование.

Чернев сообщил, что законопроект был отклонен не по существу, а из-за нарушения процедуры и попытки использовать это для узкопартийного пиара.

В то же время, по словам Чернева, план внести на рассмотрение Бундестага общий законопроект всех фракций остается в силе.

"Скорее всего голосование за него состоится до 22 февраля", - добавил он.

Напомним, вопрос предоставления немецких дальнобойных ракет Taurus Украине обсуждается с 2023 года. В мае СМИ со ссылкой на пресс-секретарь Министерства обороны ФРГ писали, что Украина обратилась в Германию с соответствующим официальным запросом.

Позже СМИ сообщило, что немецкая сторона в непубличных обсуждениях дала понять, что не примет решения о передаче снарядов. И хотя в будущем эти поставки не исключены, они все равно считаются "крайне маловероятными".

Taurus – немецкий аналог британских ракет Storm Shadow, которые уже успешно используются ВСУ. Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку более чем на 500 километров. Ракета считается эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.

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