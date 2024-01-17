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Шольц анонсировал помощь Украине на €7 млрд
Канцлер Германии Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байден во вторник сообщил, что Германия предоставит Украине военные товары более чем на 7 млрд евро.
Об этом он написал в сети Twitter (Х).
По словам Шольца, такое решение было принято после разговора с президентом США Джо Байденом.
"Президент Байден и я согласны: мы хотим продолжать поддерживать Украину финансово, гуманитарно и военно. (…) Германия предоставит военных товаров в 2024 году более чем на семь миллиардов евро", - написал он.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Позицию двух лидеров по поддержке Украины подтвердили и в Белом доме.
"Лидеры договорились о дальнейшей непоколебимой поддержке Украины со стороны своих стран перед лицом российско-агрессорской войны", - говорится в сообщении.
Шольц не уточнил, какое именно вооружение будет входить в долгосрочный пакет военной помощи. Также пока неизвестно, когда начнутся поставки в рамках этой военной поддержки.
Помощь от Германии
Германия стала одной из стран, активно помогающих Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Правящий альянс Германии подписал соглашение о пересмотренном финансовом плане на 2024 год, согласно которому страна в 2024 году удвоит военную помощь Украине до 8 млрд евро.
Да, 14 ноября Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли танки Leopard, бронированный транспорт, снаряды, транспорт скорой помощи.
Позже в очередной пакет военной помощи, о котором было объявлено 1 декабря, вошли 3840 снарядов 155-мм калибра, 250 укомплектованных наборов для осуществления взрывных работ, 725 лазерных дальномеров и прочее.
Источник фото: ua.depositphotos.com