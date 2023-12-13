В Германии пришли к согласию по бюджету-2024 с деньгами для Украины

Правящий альянс Германии подписал соглашение о пересмотренном финансовом плане на 2024 год, с которым ранее возникли проблемы из-за решения конституционного суда. Министр по европейским делам Германии Анна Люрманн подтвердила, что страна в 2024 году удвоит военную помощь Украине до 8 млрд евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

Канцлер Германии Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер провели всю ночь в переговорах, пытаясь добиться согласия.

Проблемы с бюджетом на 2024 год возникли после решения конституционного суда Германии от 15 ноября, которое прекратило долгосрочную практику использования специальных средств для финансирования инвестиций и подняло вопрос о десятках миллиардов евро расходов, финансируемых за счет долга.

Правящему альянсу Шольца пришлось пересмотреть свой финансовый план на текущий 2023 год и составить новый бюджет на 2024 год таким образом, чтобы он отвечал решению суда и смог избежать дополнительных юридических проблем.

Проблемы с бюджетом в Германии

Как сообщалось, бюджетный комитет Германии приостановил окончательные обсуждения проекта бюджета на 2024 год, принятие которого было необходимо в том числе и для помощи Украине. Один из двух разделов бюджета, который не удалось завершить, содержал такие проекты как удвоение военной помощи Украине до 8 млрд евро в следующем году.

Решение суда усилило напряжение в трехсторонней коалиции канцлера Олафа Шольца, поддержка которой упала и которая и без того имеет разногласия.

Помощь Германии Украине

Германия стала одной из стран, активно помогающих Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. 14 ноября Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли танки Leopard, бронированный транспорт, снаряды, транспорт скорой помощи. В очередной пакет военной помощи, о котором было объявлено 1 декабря, вошли 3 840 снарядов 155-мм калибра, 250 укомплектованных наборов для осуществления взрывных работ, 725 лазерных дальномеров и прочее.