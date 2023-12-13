У Німеччині дійшли згоди щодо бюджету-2024 з грошима для України

Правлячий альянс Німеччини підписав угоду про переглянутий фінансовий план на 2024 рік, з яким раніше виникли проблеми через рішення конституційного суду. Міністр з європейських справ Німеччини Ганна Люрманн підтвердила, що країна у 2024 році подвоїть військову допомогу Україні до 8 млрд євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, міністр економіки Роберт Хабек та міністр фінансів Крістіан Лінднер провели всю ніч у переговорах, намагаючись досягти згоди.

Проблеми з бюджетом на 2024 рік виникли після рішення конституційного суду Німеччини від 15 листопада, яке припинило довгострокову практику використання спеціальних коштів для фінансування інвестицій та порушило питання щодо десятків мільярдів євро витрат, які фінансуються за рахунок боргу.

Правлячому альянсу Шольца довелося переглянути свій фінансовий план на поточний 2023 рік і скласти новий бюджет на 2024-й таким чином, щоб він відповідав рішенню суду та зміг уникнути додаткових юридичних проблем.

Проблеми з бюджетом у Німеччині

Як повідомлялося, бюджетний комітет Німеччини призупинив остаточні обговорення проєкту бюджету на 2024 рік, ухвалення якого було необхідне в тому числі і для допомоги Україні. Один із двох розділів бюджету, який не вдалося завершити, містив такі проєкти, як подвоєння військової допомоги Україні до 8 млрд євро наступного року.

Рішення суду посилило напругу в тристоронній коаліції канцлера Олафа Шольца, підтримка якої впала, і яка й без того має розбіжності.

Допомога Німеччини Україні

Німеччина стала однією з країн, які активно допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Так, 14 листопада Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли танки Leopard, броньований транспорт, снаряди, транспорт швидкої допомоги. А в черговий пакет військової допомоги, про який було оголошено 1 грудня, увійшли 3 840 снарядів 155-мм калібру, 250 укомплектованих наборів для здійснення підривних робіт, 725 лазерних далекомірів та інше.