"Діра" в бюджеті Німеччини впливає на виділення коштів для України, – Reuters

Бюджетний комітет Німеччини призупинив остаточні обговорення проєкту бюджету на 2024 рік, ухвалення якого необхідне, зокрема, для допомоги Україні. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ключові показники бюджету будуть оприлюднені після засідання наступного четверга, а не цього тижня, як очікувалося раніше.

Один із двох розділів бюджету, який не вдалося завершити, містить такі проєкти, як подвоєння військової допомоги Україні до 8 млрд євро наступного року.

Бюджет Німеччини: коштів не вистачає

Правляча коаліція Німеччини намагається перекрити велику діру в бюджеті після того, як суд заборонив уряду країни перерахувати 60 млрд євро коштів, невикористаних у рамках боротьби з пандемією, на екологічні ініціативи та підтримку промисловості.

Рішення суду посилило напругу в тристоронній коаліції канцлера Олафа Шольца, підтримка якої впала, і яка й без того має розбіжності. Уряд бореться з серією криз, а економіка коливається на межі рецесії.

"Зелені" хочуть додаткових витрат, тоді як представники "Вільної демократичної партії" (FDP), які очолюють міністерство фінансів Німеччини, проти додаткових боргів і підвищення податків.

Як пояснив головний економіст Commerzbank Йорг Кремер, тепер уряду ФРН доведеться скоротити деякі витрати, заплановані на наступний рік, про що правлячим партіям, ймовірно, буде важко домовитися.