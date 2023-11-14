14 листопада Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли танки Leopard, броньований транспорт, снаряди, транспорт швидкої допомоги.

Про це повідомила пресслужба уряду ФРН.

До нового пакету військової допомоги увійшли:

14 гусеничних всюдихода Bandvagn 206;

10 Leopard 1A5



1 машина розмінування Wisent;

4 танкових тягача НХ81;

4 напівпричепи до них;

16 вантажних машин Zetros

5 медичних всюдиходів;

3 автомобіля для патрулювання;

13 великотоннажних вантажівок MAN;

10 БПЛА Vector;

14 станцій радіолокаційного спостереження;

1020 155-мм снарядів;

10000 захисних окулярів;

1,4 млн патронів до вогнепальної зброї.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 листопада передав Україні новий пакет військової допомоги, у який входять бронетранспортери, радіолокаційні системи повітряного огляду TRML-4D та дрони.

Також Німеччина наступного року виділить на військову допомогу Україні додаткові 4 мільярда євро. Загалом, на Україну у бюджеті ФРН буде заплановано вісім мільярдів.