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Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи
ВСУ уже освоили немецкие танки Leopard

14 ноября Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли танки Leopard, бронированный транспорт, снаряды, транспорт скорой помощи.

Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

В новый пакет военной помощи вошли:

  • 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
  • 10 Leopard 1A5
  • 1 машина разминирования Wisent;
  • 4 танковых тягача НХ81;
  • 4 полуприцепа к ним;
  • 16 грузовых машин Zetros
  • 5 медицинских вездеходов;
  • 3 автомобиля для патрулирования;
  • 13 крупнотоннажных грузовиков MAN;
  • 10 БПЛА Vector;
  • 14 радиолокационных станций наблюдения;
  • 1020 155-мм снарядов;
  • 10000 защитных очков;
  • 1,4 млн патронов к огнестрельному оружию.

Напомним, правительство Германии 2 ноября передало Украине новый пакет военной помощи, в который входят бронетранспортеры, радиолокационные системы воздушного осмотра TRML-4D и дроны.

Также Германия в следующем году выделит на военную помощь Украине дополнительные 4 миллиарда евро. В целом на Украину в бюджете ФРГ будет запланировано восемь миллиардов.