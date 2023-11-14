14 ноября Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли танки Leopard, бронированный транспорт, снаряды, транспорт скорой помощи.

Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

В новый пакет военной помощи вошли:

14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

10 Leopard 1A5



1 машина разминирования Wisent;

4 танковых тягача НХ81;

4 полуприцепа к ним;

16 грузовых машин Zetros

5 медицинских вездеходов;

3 автомобиля для патрулирования;

13 крупнотоннажных грузовиков MAN;

10 БПЛА Vector;

14 радиолокационных станций наблюдения;

1020 155-мм снарядов;

10000 защитных очков;

1,4 млн патронов к огнестрельному оружию.

Напомним, правительство Германии 2 ноября передало Украине новый пакет военной помощи, в который входят бронетранспортеры, радиолокационные системы воздушного осмотра TRML-4D и дроны.

Также Германия в следующем году выделит на военную помощь Украине дополнительные 4 миллиарда евро. В целом на Украину в бюджете ФРГ будет запланировано восемь миллиардов.