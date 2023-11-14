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Германия передала Украине новый пакет военной помощи
14 ноября Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли танки Leopard, бронированный транспорт, снаряды, транспорт скорой помощи.
Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ.
В новый пакет военной помощи вошли:
- 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
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10 Leopard 1A5
- 1 машина разминирования Wisent;
- 4 танковых тягача НХ81;
- 4 полуприцепа к ним;
- 16 грузовых машин Zetros
- 5 медицинских вездеходов;
- 3 автомобиля для патрулирования;
- 13 крупнотоннажных грузовиков MAN;
- 10 БПЛА Vector;
- 14 радиолокационных станций наблюдения;
- 1020 155-мм снарядов;
- 10000 защитных очков;
- 1,4 млн патронов к огнестрельному оружию.
Напомним, правительство Германии 2 ноября передало Украине новый пакет военной помощи, в который входят бронетранспортеры, радиолокационные системы воздушного осмотра TRML-4D и дроны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также Германия в следующем году выделит на военную помощь Украине дополнительные 4 миллиарда евро. В целом на Украину в бюджете ФРГ будет запланировано восемь миллиардов.