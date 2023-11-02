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Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійшло
Уряд Німеччини 2 листопада передав Україні новий пакет військової допомоги, у який входять бронетранспортери, радіолокаційні системи повітряного огляду TRML-4D та дрони.
Про це повідомляє пресслужба уряду ФРН.
До нового пакету військової допомоги від Німеччини для України увійшли:
- два радари TRML-4D для ЗРК IRIS-T;
- 12 бронетранспортерів;
- 7 розвіддронів Primoco ONE;
- 2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;
- 5 надводних дронів;
- 32 термінали для супутникового зв’язку;
- 1 PCB-принтер (3D);
- 5 великовантажних тягачів та 4 напівпричепи;
- 12 вантажівок типу MAN TGS;
- 30 тисяч комплектів зимового одягу;
- 10 тисяч безпекових окулярів.
Допомога Україні від Німеччини
27 жовтня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, куди увійшла пускова установка ЗРК IRIS-T, ракети до IRIS-T, боєприпаси і бронетранспортери.Підписуйтесь на наш Telegram канал
2 жовтня Україна отримала новий пакет військової допомоги від Німеччини, який включав у себе захисні окуляри, термінали супутникового зв'язку та танкові тягачі.