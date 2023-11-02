Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійшло

Уряд Німеччини 2 листопада передав Україні новий пакет військової допомоги, у який входять бронетранспортери, радіолокаційні системи повітряного огляду TRML-4D та дрони.

Про це повідомляє пресслужба уряду ФРН.

До нового пакету військової допомоги від Німеччини для України увійшли:

два радари TRML-4D для ЗРК IRIS-T;

12 бронетранспортерів;

7 розвіддронів Primoco ONE;

2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;

5 надводних дронів;

32 термінали для супутникового зв’язку;

1 PCB-принтер (3D);

5 великовантажних тягачів та 4 напівпричепи;

12 вантажівок типу MAN TGS;

30 тисяч комплектів зимового одягу;

10 тисяч безпекових окулярів.

Допомога Україні від Німеччини

27 жовтня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, куди увійшла пускова установка ЗРК IRIS-T, ракети до IRIS-T, боєприпаси і бронетранспортери.

2 жовтня Україна отримала новий пакет військової допомоги від Німеччини, який включав у себе захисні окуляри, термінали супутникового зв'язку та танкові тягачі.