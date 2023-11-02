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Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійшло

РЛС TRML-4D. Фото: Hensoldt
РЛС TRML-4D. Фото: Hensoldt

Уряд Німеччини 2 листопада передав Україні новий пакет військової допомоги, у який входять бронетранспортери, радіолокаційні системи повітряного огляду TRML-4D та дрони.

Про це повідомляє пресслужба уряду ФРН.

До нового пакету військової допомоги від Німеччини для України увійшли:

  • два радари TRML-4D для ЗРК IRIS-T; 
  • 12 бронетранспортерів; 
  • 7 розвіддронів Primoco ONE; 
  • 2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;
  •  5 надводних дронів; 
  • 32 термінали для супутникового зв’язку; 
  • 1 PCB-принтер (3D); 
  • 5 великовантажних тягачів та 4 напівпричепи; 
  • 12 вантажівок типу MAN TGS; 
  • 30 тисяч комплектів зимового одягу; 
  • 10 тисяч безпекових окулярів.

Допомога Україні від Німеччини

27 жовтня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, куди увійшла пускова установка ЗРК IRIS-T, ракети до IRIS-T, боєприпаси і бронетранспортери.

2 жовтня Україна отримала новий пакет військової допомоги від Німеччини, який включав у себе захисні окуляри, термінали супутникового зв'язку та танкові тягачі.

Автор:
Світлана Манько