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Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло

РЛС TRML-4D. Фото: Hensoldt
РЛС TRML-4D. Фото: Hensoldt

Правительство Германии 2 ноября передало Украине новый пакет военной помощи, включающий бронетранспортеры, радиолокационные системы воздушного осмотра TRML-4D и дроны.

Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

В новый пакет военной помощи от Германии для Украины вошли:

  • два радара TRML-4D для ЗРК IRIS-T;
  • 12 бронетранспортеров;
  • 7 разведдронов Primoco ONE;
  • 2 защитные системы AMPS для вертолетов;
  • 5 надводных дронов;
  • 32 терминалы для спутниковой связи;
  • 1 PCB-принтер (3D);
  • 5 большегрузных тягачей и 4 полуприцепа;
  • 12 грузовиков типа MAN TGS;
  • 30 тысяч комплектов зимней одежды;
  • 10 тысяч очков безопасности.

Помощь Украине от Германии

27 октября Германия передала Украине новый пакет военной помощи, куда вошла пусковая установка ЗРК IRIS-T, ракеты IRIS-T, боеприпасы и бронетранспортеры.

2 октября Украина получила новый пакет военной помощи от Германии, включавший в себя защитные очки, терминалы спутниковой связи и танковые тягачи.

Автор:
Светлана Манько