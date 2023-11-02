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Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло
Правительство Германии 2 ноября передало Украине новый пакет военной помощи, включающий бронетранспортеры, радиолокационные системы воздушного осмотра TRML-4D и дроны.
Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.
В новый пакет военной помощи от Германии для Украины вошли:
- два радара TRML-4D для ЗРК IRIS-T;
- 12 бронетранспортеров;
- 7 разведдронов Primoco ONE;
- 2 защитные системы AMPS для вертолетов;
- 5 надводных дронов;
- 32 терминалы для спутниковой связи;
- 1 PCB-принтер (3D);
- 5 большегрузных тягачей и 4 полуприцепа;
- 12 грузовиков типа MAN TGS;
- 30 тысяч комплектов зимней одежды;
- 10 тысяч очков безопасности.
Помощь Украине от Германии
27 октября Германия передала Украине новый пакет военной помощи, куда вошла пусковая установка ЗРК IRIS-T, ракеты IRIS-T, боеприпасы и бронетранспортеры.Подписывайтесь на наш Telegram канал
2 октября Украина получила новый пакет военной помощи от Германии, включавший в себя защитные очки, терминалы спутниковой связи и танковые тягачи.