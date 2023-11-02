Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи: что в него вошло

Правительство Германии 2 ноября передало Украине новый пакет военной помощи, включающий бронетранспортеры, радиолокационные системы воздушного осмотра TRML-4D и дроны.

Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

В новый пакет военной помощи от Германии для Украины вошли:

два радара TRML-4D для ЗРК IRIS-T;

12 бронетранспортеров;

7 разведдронов Primoco ONE;

2 защитные системы AMPS для вертолетов;

5 надводных дронов;

32 терминалы для спутниковой связи;

1 PCB-принтер (3D);

5 большегрузных тягачей и 4 полуприцепа;

12 грузовиков типа MAN TGS;

30 тысяч комплектов зимней одежды;

10 тысяч очков безопасности.

Помощь Украине от Германии

27 октября Германия передала Украине новый пакет военной помощи, куда вошла пусковая установка ЗРК IRIS-T, ракеты IRIS-T, боеприпасы и бронетранспортеры.

2 октября Украина получила новый пакет военной помощи от Германии, включавший в себя защитные очки, терминалы спутниковой связи и танковые тягачи.