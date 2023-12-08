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Німеччина надала Україні новий пакет озброєнь: що отримали ЗСУ
8 грудня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні для протистояння агресії Росії. До нього увійшли снаряди, дрони та вантажівки.
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Про це повідомляє сайт уряду Німеччини.
До нового військового пакету увійшли:
- понад 1750 снарядів калібру 155 мм
- 70 автоматичних гранатометів MGW
- розвідувальний безпілотник LUNA NG
- 10 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами
- 6 патрульних машин
- 8 вантажівок Zetros
- 100 000 аптечок
- медичні препарати.
Нагадаємо, 1 грудня Німеччина передала до України новий пакет військової допомоги. До нього увійшли 3 840 снарядів 155-мм калібру, 250 укомплектованих наборів для здійснення підривних робіт, 725 лазерних далекомірів та інше.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Під час візиту до України у листопаді німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму 1,3 мільярда євро.