Німеччина надала Україні новий пакет озброєнь: що отримали ЗСУ

8 грудня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні для протистояння агресії Росії. До нього увійшли снаряди, дрони та вантажівки.

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Про це повідомляє сайт уряду Німеччини.

До нового військового пакету увійшли:

понад 1750 снарядів калібру 155 мм

70 автоматичних гранатометів MGW

розвідувальний безпілотник LUNA NG

10 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами

6 патрульних машин

8 вантажівок Zetros

100 000 аптечок

медичні препарати.

Нагадаємо, 1 грудня Німеччина передала до України новий пакет військової допомоги. До нього увійшли 3 840 снарядів 155-мм калібру, 250 укомплектованих наборів для здійснення підривних робіт, 725 лазерних далекомірів та інше.

Під час візиту до України у листопаді німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму 1,3 мільярда євро.