Німеччина оголосила про пакет військової допомоги Україні на €1,3 мільярда із чотирма IRIS-T

Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму 1,3 мільярда євро. Про це оголосив під час візиту до України у вівторок німецький міністр оборони Борис Пісторіус.

Як повідомляють в українському Міноборони, на спільній прес-конференції у Києві зі своїм колегою Рустемом Умєровим Пісторіус наголосив, що протиповітряний захист є надзвичайно важливим, ключовим елементом для успішної оборони.

Новий пакет допомоги від Німеччини включає чотири ракетні системи IRIS-T, артилерійські снаряди калібру 155 мм та інше озброєння, яке не уточнюється (втім, агентство "Інтерфакс-Україна" передає, що йдеться про протитанкові міни).

Міністри також разом відвідали один із військових навчальних центрів, де побачили, як реформується процес навчання. Також Умєров та Пісторіус побували у пункті управління ППО, на озброєнні якого перебуває один із переданих Німеччиною ЗРК Patriot.

Фото: Міноборони Фото: Міноборони Фото: Міноборони Фото: Міноборони Фото: Міноборони Фото: Міноборони

"Дякую Німеччині за те, що ви разом з нами у боротьбі за гідність і свободу, дякуємо за підтримку, яку надали... Ефективне застосування цієї зброї дозволяє нашій економіці працювати, у тому числі підприємствам ВПК", – зазначив очільник Міноборони України.

В свою чергу, президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні також висловив вдячність Німеччині за останнє рішення, підкресливши, що ця країна - серед лідерів у допомозі Україні та "в збереженні миру в усій Європі".

"Маємо новий потужний пакет підтримки від Німеччини. Це оборонна підтримка – 1,3 мільярда євро. І серед іншого в цьому пакеті посилення нашої ППО, а саме виробництво нових систем IRIS-T і ракети для ППО. Завдяки цьому наші міста, тисячі життів наших людей будуть врятовані від російського терору. Дуже важливо, що в цьому пакеті також і потрібна нам артилерія – дійсно серйозний пакет, дуже", - сказав він.

Зеленський додав, що обговорив з Пісторіусом актуальну ситуацію на полі бою та співпрацю, зокрема, у спільному виробництві озброєнь – "в усьому тому, що допоможе захистити і Україну, і всю нашу Європу".