Німеччина передасть Україні ще три артустановки Gepard: що ще у новому пакеті допомоги

Німеччина передасть Україні новий пакет воєнної допомоги. Про це свідчить оновлення від 20 жовтня списку такої допомоги, розміщене на сайті німецького уряду.

Зокрема, Україні передаються ще три самохідні зенітні установки Gepard (загалом їх буде вже 49), 3872 димових та освітлювальних 155-міліметрових боєприпасів (до 17 тисяч поставлених раніше), а також вже 13-й танковий мостоукладач Beaver.

Крім того, у пакет увійшло по 20 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun та Vector (їх загальна кількість у німецькій допомозі зросла, таким чином, до 100 та 124 відповідно).

Також Німеччина передасть 13 машин прикордонної охорони, а для логістичних потреб - по три тракторні поїзди 8x8 HX81 та напівпричепи (їх стане 67 та 62 відповідно).

Зеленський поспілкувався із Шольцом

В свою чергу, український президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках проведеної в п'ятницю розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом подякував йому за підтримку, зокрема ще за минулий пакет допомоги із засобами протиповітряної допомоги.

"Наші домовленості в Гранаді успішно виконуються. Особливо вдячний за нещодавній великий пакет військової допомоги, який містить системи Patriot та IRIS-T, а також боєприпаси до них", - зазначив глава держави.

Президент поінформував главу німецького уряду про поточну ситуацію на фронті, зокрема про спроби наступу російської армії під Авдіївкою Донецької області, які Зеленський охарактеризував як невдалі, а втрати РФ під час яких назвав катастрофічними.

"Також обговорили ситуацію на Близькому Сході й погодилися з важливістю запобігання подальшій ескалації насильства та розширенню конфлікту. Вдячний Німеччині за те, що Україна залишається в центрі уваги навіть на тлі розвитку ситуації на Близькому Сході", - додав він.

За словами глави держави, особлива увага була приділена наступному раунду переговорів щодо "формули миру" на Мальті (він має відбутися вже наприкінці жовтня), а також конференції з відновлення України, яка відбудеться в Німеччині в листопаді. Зеленський висловив упевненість, що вона буде успішною.