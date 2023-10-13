Зеленський зустрівся в Одесі з прем’єр-міністром Нідерландів: анонсовано нову допомогу

Сьогодні в Одесі відбулася зустріч президента Володимира Зеленського із прем’єр-міністром Нідерландів, Марком Рютте, яка була присвячена глобальним питанням безпеки.

Про це повідомив Зеленський у Тelegram.

Під час зустрічі було оголошено нове рішення Нідерландів, спрямоване на посилення української ППО. Також Нідерланди нададуть Україні ракети для систем Patriot.

Нідерланди нададуть Україні патрульні судна, які будуть забезпечувати безпеку нового тимчасового коридори, який експортується українське зерно.

За словами Рютте, Нідерланди вже передали Україні допомогу на 2 млрд доларів та продовжуватимуть підтримувати Україну. Незабаром Нідерланди передадуть новий гуманітарний пакет, який допоможе українському народу пережити зиму.

"Ми свідомі того, що з наближенням зими Росія захоче завдати якомога більше шкоди Україні. Тому Нідерланди відправлять Україні додаткові ракети для Patriot. Ми зобов’язалися надати літаки F-16 Україні. Разом із Румунією та Данією ми займаємося підготовкою пілотів", – зазначив голова нідерландського уряду.

Переговори також стосувалися подальших кроків у рамках коаліції F-16, в якій Нідерланди відіграють лідерську роль, а також інших аспектів оборонної співпраці.

Зеленський і Рютте також обговорили посилення санкцій проти Росії та підкреслили важливість пришвидшення наступних кроків для обмеження фінансування Росією воєнних дій.

"Дякую Нідерландам, Марку Рютте, уряду та всьому нідерландському народу за незмінну увагу до України й за надзвичайно вагому підтримку нашої держави та людей", - сказав Зеленський.

Допомога від Нідерландів

Нагадаємо, 6 жовтня Нідерланди виділили Україні новий пакет допомоги на 102 млн євро, які буде витрачено, зокрема, на реформи та підготовку до зими.

Нідерланди є одним із союзників України в протистоянні російській агресії. Передбачалося, що в 2023 році Нідерланди витратять на підтримку 2,5 млрд євро. Йдеться про військову та гуманітарну допомогу, допомогу з ремонтом інфраструктури та відновленням, дипломатичну підтримку та фінансування роботи фахівців для розслідування воєнних злочинів.

Перший у 2023 році комплексний пакет допомоги було виділено в квітні. Тоді Нідерланди оголосили про підтримку на 274 млн євро, 180 млн євро з яких було призначено на гуманітарну допомогу, сільське господарство та відновлення, а 94 млн євро – на нелетальну підтримку українських військових, боротьбу з безкарністю та збереження культурної спадщини. Після цього також виділялися кошти.

Крім того, Нідерланди спільно з Данією очолили коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16.